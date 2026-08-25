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Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Şahan Gökbakar ifade verdi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın AHBAP Derneği’ne ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında Şahan Gökbakar ifade verdi. Gökbakar ifadesinde; "Ahbap Derneği ile ilgili veyahut Haluk LEVENT'in şahsı ile ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı." ifadelerini kullandı.

Ahbap soruşturmasında yeni gelişme: Şahan Gökbakar ifade verdi
Öznur Yaslı İkier

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Ahbap Derneği'ne yönelik soruşturma kapsamında ifadeye çağırılan Şahan Gökbakar ifade verdi.

Gökbakar'ın savcılıktaki ifadesi ortaya çıktı;

"Ben Haluk LEVENT'i ve Ahbap Derneğini 6 şubat deprem felaketinden önce medyadan, her vatandaşın bildiği kadar tanırdım ve kendisinin çek, senet veya dolandırıcılık suçlarından ceza aldığını biliyordum. O yüzden kendisi bende hiçbir zaman güven uyandırmamıştır. Ahbap Derneği ile hiçbir dönem ilişkim olmadı, bu dernek eliyle hiçbir dönem maddi olarak yardım yapmadım. Doğal afetlerde her zaman kendi kitlemle ve şahsi olarak kendi gücümle yardımlarımı yapmaya çalıştım. Deprem felaketinden önce de 2021 yılında Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde yine 2021 yılında Muğla'da yaşanan yangın felaketlerinde kendi çabalarımla maddi manevi yardımda bulundum. Bunları da kendime ait sosyal medya platformlarında duyurdum. Ayrıca benim vesilemle toplanan bu yardımlar her zaman devlet kurumlarına yani AFAD'a teslim edilmiştir. Kastamonu'da yaşanan sel felaketinde şahsen yaptığım yardımları AFAD'a teslim ettiğime dair de tweet atmıştım. Böylelikle kendi kitlemi de AFAD'a yönlendirmiş oldum. Bakış açım hep bu tür yardım faaliyetlerinin resmi kanallar üzerinden yapılması yönündeydi. Herhangi bir özel kuruluşla, dernek veya vakıfla ilişkim olmamıştır.

'BU KONUDA HEP TELKİNDE BULUNDUM'
6 Şubat deprem felaketinden sonrada yine kendi çabalarımla bölgeye yardım ettim. Hiçbir sosyal medya platformunda ve medyada Ahbap Derneği ile ilgili veyahut Haluk LEVENT'in şahsı ile ilgili destekleyici mahiyette bir söylemim olmadı. Hatta o dönem Haluk LEVENT'in beyan ettiği Kızılay'dan çadır alımları ile ilgili olan olaylarda benim sorgulayıcı bir yaklaşımım ve tweetim üzerine kendisi ile yine sosyal medya platformunda sözlü bir münakaşamız olmuştu. Ben daha önce yaşanan afetlerdeki yaklaşımımı bu felakette de devam ettirdim. Çevreme de bu konuda hep telkinde bulundum. Bu tür olaylarda yardım faaliyetlerinin her zaman devlet eliyle resmi kurumlar eliyle yapılmasını desteklemiş ve doğru bulmuşumdur. Hal böyleyken benim Ahbap Derneği ile bu tür bir faaliyete girişmem mümkün değildir. Hatta o dönem gerek sosyal medya platformlarında gerek arkadaş çevremde Haluk LEVENT'in geçmiş dosyalarını da göz önünde bulundurarak kendisine daha dikkatli yaklaşılması gerektiğini deklare etmişimdir. O dönem hatta bu yaklaşımımdan dolayı da Haluk LEVENT'i ve Ahbapı seven kesimler tarafından eleştirilmişimdir. Benim bu konuyla ilgili bildiğim her şey bundan ibarettir."

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Anahtar Kelimeler:
Şahan Gökbakar ahbap
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