MAGAZİN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Alperen Duymaz sessiz sedasız baba olmuştu! Oğlunun adı gündemdeydi... Yüzünü ilk kez gösterdi

Uzun bir aradan sonra "Leyla" dizisiyle ekranlara dönen ve ardından diziden apar topar ayrılan oyuncu Alperen Duymaz sessiz sedasız baba olmuştu. Bebeğinin adıyla gündeme gelen Duymaz oğlunun yüzünü ilk kez gösterdi.

Alperen Duymaz sessiz sedasız baba olmuştu! Oğlunun adı gündemdeydi... Yüzünü ilk kez gösterdi
Kubra Akalın

Daha önce "Çukur, "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz" ve "EGO" gibi yapımlarda rol alan Alperen Duymaz özel hayatıyla gündeme geliyor.

Son olarak Leyla dizisinde rol alan ve diziden apar topar ayrılmasıyla gündeme gelen Duymaz 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile gizlice dünyaevine girmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift kısa süre sonra da bebek sahibi olmuştu.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 072230

Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bebeklerine “Gün” adını verdi.

Ekran görüntüsü 2025-06-20 072311

Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Alperen Duymaz oğlu Gün'ün yüzünü ilk kez paylaştı.

Baba oğul pozuna sosyal medyada ise beğeni gecikmedi.

Mynet'in Sesi
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ceketin içine hiçbir şey giymedi! 'Bu sefer olmamış'Ceketin içine hiçbir şey giymedi! 'Bu sefer olmamış'
MasterChef'te böylesi görülmedi! Şefler az kalsın kaşık atıyorduMasterChef'te böylesi görülmedi! Şefler az kalsın kaşık atıyordu

Anahtar Kelimeler:
Alperen Duymaz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Nevatim üssü vuruldu, Beerşeba'da dumanlar yükseliyor

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Akaryakıtta keyifleri kaçıracak dev zam!

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

Türkiye'nin akaryakıt devi yabancılara satılıyor! 300'den fazla istasyonu bulunuyordu

ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

ABD'de İran alarmı! Görüntüleri doğruladılar: Nereye taşındıkları bilinmiyor

Elon Musk o belgeyi paylaştı! "Yalan söylediler"

Elon Musk o belgeyi paylaştı! "Yalan söylediler"

Skandal görüntülerin ardından denetimler hızlandı! Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

Skandal görüntülerin ardından denetimler hızlandı! Marmaris'te 2 işletme daha kapatıldı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.