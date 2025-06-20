Alperen Duymaz sessiz sedasız baba olmuştu! Oğlunun adı gündemdeydi... Yüzünü ilk kez gösterdi

Daha önce "Çukur, "Çarpışma", "Zemheri", "Son Yaz" ve "EGO" gibi yapımlarda rol alan Alperen Duymaz özel hayatıyla gündeme geliyor.

Son olarak Leyla dizisinde rol alan ve diziden apar topar ayrılmasıyla gündeme gelen Duymaz 2020 yılında öğretmen Kübra Kelkit ile gizlice dünyaevine girmişti.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ünlü çift kısa süre sonra da bebek sahibi olmuştu.

Zaman zaman mutluluk pozlarını takipçileriyle paylaşan ünlü çift, bebeklerine “Gün” adını verdi.



Özel hayatını gözlerden uzak yaşamaya dikkat eden Alperen Duymaz oğlu Gün'ün yüzünü ilk kez paylaştı.

Baba oğul pozuna sosyal medyada ise beğeni gecikmedi.