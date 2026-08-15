Altı Üstü İstanbul 10. bölüm özeti! "Öpüştükten sonra ne olacak?"

Atv'nin ilgiyle takip edilen dizisi Altı Üstü İstanbul’dan yeni bölüm öncesi kareler geldi. Dizinin 10. bölümü ise daha yayınlanmadan merak edildi. Sosyal medyada romantik kareyi görenler "Öpüştükten sonra ne olacak?", "Hemen bu anlara ışınlanalım", "Öpüşmeyi görelim", "Çok heyecanlı" yorumlarında bulundu.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 10. BÖLÜM ÖZETİ

Esra’nın şok edici itirafı Ziyankâr’da bomba etkisi yaratırken Uzay’ın üzerindeki şüpheleri de artırır. Emir ve arkadaşlarının sürdükleri iz sayesinde saklanan gerçekler için geri sayım başlar. Bu sırada Naz da Sezen’le geçmişe dair yüzleşir ve öğrendiği yeni bilgiler onu daha da mahveder. Destekçisi ise Emir’dir. İkili arasındaki yakınlaşma giderek artar ve ilişkilerine dair ilk adımları atarlar.



Uzay ise iyice dibe batıyordur. Annesinin son yaptıkları ve geçmişin yükü onu daha da savunmasız yapar. Naz’a sığınmak ister ama olmaz. İlk koştuğu kişi Melek olur. Tüm bu duygusal kırılımlar yeni ilişki dinamiklerinin fitilini ateşlerken yine de Uzay ve Melek plan yapmaktan vazgeçmezler. Maç günü geldiğinde kartlar yeniden dağıtılacaktır. Hasan için sırt sırta veren arkadaşlarını bu defa zorlu bir sınav bekliyordur. Uzay’ın hamlesi sonrası Emir köşeye sıkışır. Emir için karar zamanıdır.