Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haldun Dormen'den haber var

Usta sanatçı Haldun Dormen, geçirdiği enfeksiyon nedeniyle apar topar hastaneye kaldırılmıştı. Sevenlerini korkutan Dormen, sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Öznur Yaslı İkier

97 yaşındaki oyuncu, yönetmen, eğitmen ve oyun yazarı Haldun Dormen'in geçirdiği enfeksiyon nedeniyle özel bir hastanede tedavi gördüğü ortaya çıkmıştı.

Devlet sanatçısı ünvanına sahip Haldun Dormen'in sağlık durumunun stabil olduğu belirtildi. Basına yansıyan haberler sonrası ünlü isim, Instagram hesabından son durumuyla ilgili açıklama yaptı.

Apar topar hastaneye kaldırılmıştı! Haldun Dormen den haber var 1

Dormen; “Kontrol amaçlı olarak bulunduğum hastanede, tedavim olumlu yönde seyretmektedir. Süreç, kıymetli doktorlarımın yakın takibi ve özeniyle devam etmektedir. İlginiz ve güzel dilekleriniz için hepinize candan, gönülden teşekkür ederim. Lütfen yeni yıl dileklerinizin başına sağlığı koyunuz. Hepinizi kucaklıyorum.
Sevgilerimle.” ifadelerini kullandı.

Usta sanatçıya sevenlerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı geldi.

Anahtar Kelimeler:
Haldun Dormen
