Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin: Sünnet oldum...

“Kurtlar Vadisi” ile şöhreti yakalayan Zafer Ergin, uzun yıllardır "Arka Sokaklar"da başrol oynuyor. “Arka Sokaklar”da hayat verdiği "Rıza Soylu" karakteriyle hafızalara kazınan Zafer Ergin bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.
Kısa süre önce yaşı sebebiyle dehidrasyon yaşayan 83 yaşındaki Ergin'in enfeksiyon değerlerinin de yüksek çıktığı açıklanmıştı.
Geçtiğimiz akşam bir davette görüntülenen Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı açıklamasıyla dikkat çekti.
"Cevriye Müzikali" sonrasında etrafını saran basın mensupları, Ergin'e sağlık durumunu sordu. Oyuncu ise ciddiyetini bozmadan "Sünnet oldum, söyleseydiniz parçasını getirirdim. Neyse...” dedi.
Gülerek basın mensuplarıyla şakalaşan Zafer Ergin'in o halleri sosyal medyada da konuşuldu.
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