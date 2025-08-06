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Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah başrolde! Birlikte film çekecekler

Ünlü şarkıcı Gökhan Özoğuz ile oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini sallamış ve uzun süre konuşulmuştu. Athena Gökhan ise çıkan iddiaları kesin bir dille yalanlamıştı. Geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenen ikilinin bir film projesinde başrolü paylaştığı öğrenildi.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah başrolde! Birlikte film çekecekler
Öznur Yaslı İkier

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini uzun süre meşgul etmişti.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili kısa sürede açıklama gelmişti. Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah başrolde! Birlikte film çekecekler 1

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenen ikili konuya dair herhangi bir açıklama yapmamış aşk iddiaları yeniden alevlenmişti.

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah’ın senaryosunu yazdığı “Günaydın Aşkım” filminin yönetmeni belli oldu. Filmi başarılı yönetmen Çağrı Lostuvalı çekecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hazırlıkları devam eden filmde Abdullah, başrolü sinema tutkusuyla tanınan yeni sevgilisi Gökhan Özoğuz’la paylaşmak istedi.

Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah başrolde! Birlikte film çekecekler 2

Farah Zeynep Abdullah’ın yüzünü değiştirmek zorunda kalan bir kadının yaşadığı olayı anlatan gazete haberinden esinlenerek yazdığı dizide Dila ve Serkan çiftinin hikâyesi beyazperdeye taşınıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gökhan Özoğuz farah zeynep
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