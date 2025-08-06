Aşk yaşadıkları iddia edilmişti! Athena Gökhan ile Farah Zeynep Abdullah başrolde! Birlikte film çekecekler

Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz ve ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah'ın aşk yaşadığı iddiası magazin manşetlerini uzun süre meşgul etmişti.

Sosyal medyada da büyük yankı uyandıran iddialarla ilgili kısa sürede açıklama gelmişti. Gökhan Özoğuz ''Yeni film projemiz var ormantik komedi. Haberi yapan arkadaş senarist olmuş, Farah'a rol vermiş gibi. Ne alaka yahu?'' yanıtını vererek iddiaları yalanlamıştı.

Geçtiğimiz günlerde Londra'da görüntülenen ikili konuya dair herhangi bir açıklama yapmamış aşk iddiaları yeniden alevlenmişti.

Öte yandan Farah Zeynep Abdullah’ın senaryosunu yazdığı “Günaydın Aşkım” filminin yönetmeni belli oldu. Filmi başarılı yönetmen Çağrı Lostuvalı çekecek.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; hazırlıkları devam eden filmde Abdullah, başrolü sinema tutkusuyla tanınan yeni sevgilisi Gökhan Özoğuz’la paylaşmak istedi.

Farah Zeynep Abdullah’ın yüzünü değiştirmek zorunda kalan bir kadının yaşadığı olayı anlatan gazete haberinden esinlenerek yazdığı dizide Dila ve Serkan çiftinin hikâyesi beyazperdeye taşınıyor.