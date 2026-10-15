Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Son olarak televizyon ekranlarında Kral Kaybederse dizisiyle yer alan Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşmişti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşen ünlü oyuncu, o günden bu yana doğayla iç içe, sakin bir hayat sürüyor.

HASAT BAŞLADI

Tarımla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, bu kez bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvadı. Zeytinleri toplamak için ağaca tırmanan Gürbüz, dallardaki mahsulü tek tek topladı.



Doğayla iç içe geçen hasat sürecinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.



Gürbüz, paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu ekledi.



Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.