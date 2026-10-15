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Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü

Son olarak televizyon ekranlarında Kral Kaybederse dizisiyle yer alan Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşmişti. Şehrin stresinden uzak sakin bir yaşam süren ünlü isim köyünde zeytin hasadıyla uğraşıyor. Ünlü ismin yeni paylaşımları sosyal medyada ilgi gördü.

Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü
Öznur Yaslı İkier

Yahşi Cazibe, Ufak Tefek Cinayetler, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı gibi birçok başarılı projede yer alan ünlü oyuncu Aslıhan Gürbüz özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla çok konuşuluyor.

Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü 1

Son olarak televizyon ekranlarında Kral Kaybederse dizisiyle yer alan Aslıhan Gürbüz, 3 yıl önce İstanbul'u terk edip Ayvalık'a yerleşmişti. Balıkesir'in Ayvalık ilçesine bağlı Mutlu Köyü'ne yerleşen ünlü oyuncu, o günden bu yana doğayla iç içe, sakin bir hayat sürüyor.

Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü 2

HASAT BAŞLADI

Tarımla ilgilenen 43 yaşındaki oyuncu, bu kez bahçesindeki zeytin ağaçlarının hasadı için kolları sıvadı. Zeytinleri toplamak için ağaca tırmanan Gürbüz, dallardaki mahsulü tek tek topladı.
Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü 3

Doğayla iç içe geçen hasat sürecinden kareleri sosyal medya hesabından paylaşan ünlü isim, o anları takipçilerinin beğenisine sundu.
Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü 4
Gürbüz, paylaşımına "Bu yıl zeytin yüzümü güldürdü" notunu ekledi.
Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü 5

Aslıhan Gürbüz'ün bu paylaşımı kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Aslıhan Gürbüz her şeyi bırakıp köye yerleşti! Bu yıl hasat yüzünü güldürdü 6

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