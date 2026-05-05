Kylie Jenner 2026 Met Gala tarzıyla pek beğenilmedi! Belden aşağısı olay oldu

Cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiren Kylie Jenner, bu defa 2026 Met Gala seçimiyle adından söz ettirdi. Geceye ten rengi elbisesiyle damga vuran Kylie Jenner'ın bel detayı çok beğenilmedi.

Kylie Jenner kırmızı halıda, sahte meme uçlarına sahip ten rengi bir korse ve çıkarılmakta olan bir elbise gibi görünen saten bir etek tercih etti.

Ünlü ismin bu tercihi kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Kylie Jenner için sosyal medyada 'Elbisesini yukarı çekmeyi unutmuş gibi', 'Çok kötü görünüyor', 'Korkunç bir görüntü' gibi yorumlar yapıldı.