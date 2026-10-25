Behzat Ç.'de Ümit Özdağ'a gönderme! Emrah Serbes'e yanıt gecikmedi

Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi 4. sezonuyla HBO'da yayınlandı. Dizinin bir sahnesinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ'a gönderme yapıldı.

Söz konusu sahnede Memduh Başkan'a gazeteci tarafından "Suriyelileri nasıl yollayacaksınız?" sorusu yöneltiliyor. Karakter ise bu soruya "Taksiyle" yanıtını veriyor.

3 KİŞİNİN ÖLDÜĞÜ KAZAYI HATIRLATTI

Ümit Özdağ kendisine gönderme yapılan bu sahneyi öğrenince tepkisiz kalmadı. Özdağ Emrah Serbes'e 3 kişinin ölümüne sebep olduğu kazayı hatırlatarak şunları söyledi:

"Bundan 5-6 sene önce bir trafik kazasında alkollü olup üç insanın ölümüne yol açan ve bundan dolayı 13 sene hapse mahkum olan bir kişi. Yeni bir dizi çekmiş. Orada güya beni canlandıran bir adam var, ona gazeteci soruyor, 'Suriyelileri nasıl yollayacaksınız?' diyor, o da 'Taksiyle' diyor. Şimdi bana böyle pas vermeyeceksin yani, Emrah... Bana böyle pas vermeyeceksin ama o hatayı yaptı bir defa."

'İÇKİ İÇMEMİŞ ŞOFÖRLERLE GÖNDERECEĞİZ'

Özdağ, açıklamasının devamında Serbes'in karıştığı trafik kazasına göndermede bulunarak, "Evet Emrah, karayoluyla yollayacağız ama içki içmemiş şoförlerle göndereceğiz" ifadelerini kullandı.