MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Bella Hadid iç çamaşırıyla poz verdi! Nehirde cesur pozlar

29 yaşındaki Bella Hadid, sosyal medyada paylaştığı cesur karelerle dikkat çekmeye devam ediyor. Ünlü model, arkadaşlarıyla çıktığı doğa kaçamağından paylaştığı yeni fotoğraflarda beyaz tişörtü ve iç çamaşırıyla nehirde uzanırken objektif karşısına geçti.

Bella Hadid iç çamaşırıyla poz verdi! Nehirde cesur pozlar

Bella Hadid, Instagram'da paylaştığı yeni karelerle yine gündem olmayı başardı. Dünyaca ünlü model, doğa tatilinden paylaştığı fotoğraflarda ıslak beyaz tişörtü ve iç çamaşırıyla nehirde poz verdi.

Bella Hadid, ıslanan beyaz tişörtü ve beyaz iç çamaşırıyla nehrin içinde uzanan model, bronz tenini sergiledi.

Paylaşımına ise yalnızca "Just girls" (Sadece kızlar) notunu düştü.
Bella Hadid iç çamaşırıyla poz verdi! Nehirde cesur pozlar 1

Bella Hadid için yaz ayları oldukça hareketli geçti. Ünlü model, spor giyim markası Alo'nun yeni sezon kampanyasının yüzü olarak da tanıtıldı.

Bella Hadid iç çamaşırıyla poz verdi! Nehirde cesur pozlar 2

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Alo ailesinin en yeni kızı! Sağlık en büyük zenginlik." ifadelerini kullanan Hadid, markanın yeni koleksiyonunu tanıttı.
Bella Hadid iç çamaşırıyla poz verdi! Nehirde cesur pozlar 3

Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, kampanya kapsamında verdiği röportajda başarıya bakışının değiştiğini anlatmıştı.
Bella Hadid iç çamaşırıyla poz verdi! Nehirde cesur pozlar 4

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!

%0 FAİZLİ VE 3 AY TAKSİTLİ 25.000 TL NAKİT AVANS FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
"Kırılma anı" diyerek kararını açıkladı! O afiş gündemde"Kırılma anı" diyerek kararını açıkladı! O afiş gündemde
Soluğu Adli Tıp'ta aldı! Konuşmakta zorlandıSoluğu Adli Tıp'ta aldı! Konuşmakta zorlandı

Anahtar Kelimeler:
Bella Hadid
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Bursa Çevre Otoyolu tartışmalarına son nokta koyuldu

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş üyeliğini sonlandırdığını hatırlattı! Devlet Bahçeli'den 'Amedspor' çıkışı

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Beşiktaş Kadıköy'de Fenerbahçe'yi Vlahovic ile devirdi!

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

Serhat Mustafa Kılıç evinde ölü bulundu! Kız arkadaşı hastalığını açıkladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

'Dünyada en çok satılan 2. meyve' Çin'den dönüp başladı

İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti

İnternetten satışta yeni dönem! "Vergisiz satış" devri bitti

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.