Bella Hadid iç çamaşırıyla poz verdi! Nehirde cesur pozlar

Bella Hadid, Instagram'da paylaştığı yeni karelerle yine gündem olmayı başardı. Dünyaca ünlü model, doğa tatilinden paylaştığı fotoğraflarda ıslak beyaz tişörtü ve iç çamaşırıyla nehirde poz verdi.

Bella Hadid, ıslanan beyaz tişörtü ve beyaz iç çamaşırıyla nehrin içinde uzanan model, bronz tenini sergiledi.

Paylaşımına ise yalnızca "Just girls" (Sadece kızlar) notunu düştü.



Bella Hadid için yaz ayları oldukça hareketli geçti. Ünlü model, spor giyim markası Alo'nun yeni sezon kampanyasının yüzü olarak da tanıtıldı.

Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Alo ailesinin en yeni kızı! Sağlık en büyük zenginlik." ifadelerini kullanan Hadid, markanın yeni koleksiyonunu tanıttı.



Lyme hastalığıyla mücadele eden Bella Hadid, kampanya kapsamında verdiği röportajda başarıya bakışının değiştiğini anlatmıştı.

