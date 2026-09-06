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Mercan Köşk 1. bölümde o sahne dile düştü! Mercan Köşk konusu, oyuncuları...

‘Mercan Köşk’, 5 Eylül Cumartesi akşamı 1. bölümüyle ekrana geldi. Merakla beklenen dizideki düşüş sahnesi sosyal medyada eleştiri alarak konuşuldu. Ayrıca dizi yayınlanır yayınlanmaz Mercan Köşk konusu, oyuncuları da merak edildi.

Mercan Köşk 1. bölümde o sahne dile düştü! Mercan Köşk konusu, oyuncuları...

5 Eylül Cumartesi akşamı yayın hayatına başlayan Mercan Köşk sezonun merak edilen yapımlarından biri. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani'nin başrolde olduğu Mercan Köşk dizisi yayınlanır yayınlanmaz gündem oldu.
Mercan Köşk 1. bölümde o sahne dile düştü! Mercan Köşk konusu, oyuncuları... 1

Kubilay Aka'nın Aras'a, Hafsanur Sancaktutan'ın Cemre'ye, Bertan Asllani'nin ise Toprak'a hayat verdiği Mercan Köşk 1. bölümde bir sahne konuşuldu.

Mercan Köşk 1. bölümde o sahne dile düştü! Mercan Köşk konusu, oyuncuları... 2

Dizinin yayınlanmasının ardından ilk bölümdeki düşüş sahnesi eleştirildi. Sosyal medyada paylaşılan o sahneye "Çok kötü bir sahne", "Hint dizisi gibi bu ne", "Çok yazık", "Ya Hint dizisi sandım" yorumları yağdı.

Mercan Köşk 1. bölümde o sahne dile düştü! Mercan Köşk konusu, oyuncuları... 1

MERCAN KÖŞK KONUSU NE?

'Mercan Köşk', yıllardır karşı karşıya olan Mercandağ ve Hozan ailelerinin bitmeyen mücadelesini, geçmişten taşınan sırlar ve yeni kuşakların hayatlarını değiştirecek gelişmeler eşliğinde ekrana taşıyacak. Aynı topraklarda kök salan ancak yıllardır birbirlerine karşı cephe alan iki ailenin arasındaki dengeler, Cemre'nin Tarsus'a gelişiyle bambaşka bir noktaya taşınacak.

Mercan Köşk 1. bölümde o sahne dile düştü! Mercan Köşk konusu, oyuncuları... 4

MERCAN KÖŞK OYUNCULARI

Kubilay Aka'nın 'Aras', Hafsanur Sancaktutan'ın 'Cemre' ve Bertan Asllani'nin 'Toprak' karakterlerine hayat verdiği dizinin zengin oyuncu kadrosunda; Mehmet Özgür, Zeyno Eracar, Ulviye Karaca, Tülin Özen, Halil Babür, Haki Biçici, Can Bartu Aslan, Zehra Kelleci, Merve Şeyma Zengin, Selin Köseoğlu ve Berna Cındıl gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

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Mercan Köşk
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