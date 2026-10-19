Bella Hadid Victoria’s Secret 2026'nın açılışını yaptı! Eleştiriler dikkat çekti

Uzun süre sağlık sorunlarıyla mücadele eden Bella Hadid, 2026 Victoria’s Secret Fashion Show’un açılışını yaptı. Çiçeklerle süslenmiş kanatları ve ilkbahar masalından fırlamış gibi görünen görünümüyle dikkat çeken 30 yaşındaki süpermodelin ikinci kombini ise beyaz ağırlıklıydı.

Beyaz sütyen ve iç çamaşırının üzerine transparan beyaz bir elbise giyen model, sırtından uzanan gümüş detaylı, büyük beyaz melek kanatlarıyla podyumda yürüdü.

Bella Hadid’in podyumdaki görünümleri sosyal medyada da büyük yankı uyandırdı. Bir kullanıcı, “Bella Hadid, gecenin yıldızı sensin!” yorumunu yaparken, bir başka hayranı modelin bu ilgiyi fazlasıyla hak ettiğini belirtti. Başka bir kullanıcı ise Bella’yı gördüğü anda defilenin çok daha etkileyici hale geleceğini bildiğini yazdı.

"NEDEN ONU SEÇTİLER?"

Ancak modeli sadece övenler değil eleştirenler de vardı.



Hadid’in, bir dönem Victoria’s Secret defilelerini ünlü yapan enerjiden yoksun şekilde açılış yaptığını savunanlar da oldu. Victoria’s Secret 2026 Defilesi’nde açılışı yapan Bella Hadid'in yürüyüşünü ve yüz ifadeleri eleştirildi. Modele 'Tüm aurasını kaybetmiş", "Elini nereye koyacağını bilemiyor", "Sıkıcıydı. Neden onu seçtiler?”, "Defilenin açılışı zayıftı" yorumları yapıldı.

Hatta bazı sosyal medya kullanıcıları, etkinliğin açılışı için Anok Yai’nin çok daha isabetli bir seçim olacağını dile getirdi.