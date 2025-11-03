MAGAZİN

Bereketli Topraklar nerede çekiliyor? Bereketli Topraklar oyuncuları ve konusu...

Gülsim Ali ve Engin Akyürek'in başrollerinde yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi ilk bölümüyle 2 Kasım 2025 Pazar akşamı ekrana geldi. En çok merak edilen soru ise "Bereketli Topraklar nerede çekiliyor?" oldu.

Kubra Akalın

Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali’nin yer aldığı Bereketli Topraklar dizisi, 2 Kasım 2025 Pazar akşamı ilk bölümüyle SHOW TV ekranlarında izleyiciyle buluştu. Güçlü hikayesi ve etkileyici atmosferiyle dikkat çeken dizinin çekim yerleri merak konusu oldu.

SHOW TV’nin yeni dizisi Bereketli Topraklar, ilk bölümüyle 2 Kasım 2025 Pazar akşamı izleyicilerden tam not aldı. Başrollerinde Engin Akyürek ve Gülsim Ali gibi başarılı isimlerin yer aldığı yapım, hem oyuncu kadrosuyla hem de güçlü hikayesiyle büyük beğeni topladı.

BEREKETLİ TOPRAKLAR NEREDE ÇEKİLİYOR?

Bereketli Topraklar dizisi Adana’da çekiliyor. Adana’nın doğal güzellikleri, tarihi yapıları ve geniş tarım arazileri, dizinin hikayesine görsel bir zenginlik katıyor. Şehrin sıcak atmosferi ve kültürel dokusu, dizinin gerçekçi anlatımını güçlendiriyor.

03 Kasım 2025
03 Kasım 2025

BEREKETLİ TOPRAKLAR KONUSU

Bereketli Topraklar, Adana’nın iki güçlü ailesi — Bereketoğulları ve Karahanlılar — arasındaki kuşaklar boyu süren bir iktidar mücadelesini konu alıyor. Geçmişte yaşanan büyük bir çatışmanın ardından kurulan sessiz barışın bozulmasıyla birlikte, yıllardır gizlenen karanlık sırlar birer birer ortaya çıkıyor. Bu sırların gün yüzüne çıkmasıyla iki aile yeniden karşı karşıya geliyor.

BEREKETLİ TOPRAKLAR OYUNCULARI KİMLER?

Bereketli Topraklar kadrosunda Engin Akyürek, Gülsim Ali, Belçim Bilgin, Yiğit Koçak, Sarp Akkaya, İlayda Akdoğan, Zehra Kelleci, Hakan Çelebi, Bahar Süer, Gözde Demirtaş, Ekrem Şen ve Mert Özbek yer alıyor.

