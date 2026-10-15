Berfu Yenenler de sağanak mağduru: Lüks evin önü göl oldu

Sosyal medyada ailesi ve yaşam tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Berfu Yenenler son olarak İstanbul'daki sağanak yağıştan etkilendiği anları paylaştı.

Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler bir süre önce taşındıkları sitenin de sağanaktan mağdur olduğunu paylaşarak gösterdi. Kemerburgaz taraflarında oturan Yenenler çiftinin yaşadığı bölgede ağaçlar devrildi, sokakları sel aldı.