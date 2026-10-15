Berfu Yenenler de sağanak mağduru: Lüks evin önü göl oldu

Sosyal medyada ailesi ve yaşam tarzıyla ilgili yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Berfu Yenenler son olarak İstanbul'daki sağanak yağıştan etkilendiği anları paylaştı.
Eser Yenenler ile evli olan Berfu Yenenler bir süre önce taşındıkları sitenin de sağanaktan mağdur olduğunu paylaşarak gösterdi. Kemerburgaz taraflarında oturan Yenenler çiftinin yaşadığı bölgede ağaçlar devrildi, sokakları sel aldı.
"Ağaç devrildi bakalım bu dere bizim eve dolar mı?" diyerek yaşadığı tedirginliği paylaşan Berfu Yenenler daha sonra da evin önünü paylaştı.
Fenomen daha sonra bahçenin halini de paylaştı.
Evin önünü sel götürürken peş peşe paylaşımlar yapan Berfu Yenenler sitede ise araçların neredeyse suya gömüldüğünü de gösterdi.
Berfu Yenenler ertesi gün yapacağı çekimlerin de iptal olduğunu duyurdu ve eşinin de yollarda olduğunu söyledi.
Son olarak ise bi paylaşım yaparak "Eser bir şekilde eve ulaştı, şükür ki dere taşmadı ama kapımızın önüne kadar göl taştığı için geldi" dedi.