Berkan Karabulut ve Lale Onuk evlendi! İddialı gelinlik konuşuldu

Paris’te sevgilisi Lale Onuk’a evlilik teklif eden Survivor Berkan Karabulut, o anları “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” notuyla paylaşmıştı.

10 Ekim 2024’te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından çift, Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

Lale Onuk ile Berkan Karabulut, 11 Ağustos akşamı kına gecesi düzenlemişti. Onuk kınada 5 farklı kıyafet giyerek herkesi şaşırttı.

Berkan Karabulut ve Lale Onuk sonunda evlendi. Yakınları ve arkadaşları, Lale Onuk - Berkan Karabulut çiftini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Bu özel gün için iddialı bir gelinlik tercih eden Onuk sosyal medyada da konuşuldu.

Gelinliği kimi çok beğenip sade bulurken kimi de çok iddialı buldu.