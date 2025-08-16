MAGAZİN

Berkan Karabulut ve Lale Onuk evlendi! İddialı gelinlik konuşuldu

Survivor yarışmasına katıldıktan sonra adını geniş kitlelere duyuran Berkan Karabulut, uzun süredir birlikte olduğu Lale Onuk ile evlendi. Kınada 5 farklı kıyafet giyen Lale Onuk'un gelinliği de sosyal medyada konuşuldu.

Kubra Akalın

Paris’te sevgilisi Lale Onuk’a evlilik teklif eden Survivor Berkan Karabulut, o anları “Seninle bir ömür geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. İyi ki varsın, iyi ki biz olduk” notuyla paylaşmıştı.

10 Ekim 2024’te gerçekleşen evlilik teklifinin ardından çift, Haziran 2025'te aileleri ve yakın dostlarının katıldığı sade bir törenle nişanlanmıştı.

Lale Onuk ile Berkan Karabulut, 11 Ağustos akşamı kına gecesi düzenlemişti. Onuk kınada 5 farklı kıyafet giyerek herkesi şaşırttı.

Berkan Karabulut ve Lale Onuk sonunda evlendi. Yakınları ve arkadaşları, Lale Onuk - Berkan Karabulut çiftini bu mutlu gününde yalnız bırakmadı.

Bu özel gün için iddialı bir gelinlik tercih eden Onuk sosyal medyada da konuşuldu.

Gelinliği kimi çok beğenip sade bulurken kimi de çok iddialı buldu.

Berkan Karabulut
