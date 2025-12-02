MAGAZİN

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun dizisinde kriz bitmiyor! Bir isim daha A.B.İ'den ayrıldı

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolde oynayacağı A.B.İ dizisi daha başlamadan gündemdeki yerini koruyor. Başrollerin arasındaki yaş farkı ve bölüm başı ücretlerin konuşulduğu projede kriz çıktığı öğrenildi.

Öznur Yaslı İkier

Yeni sezonda ekrana gelmeye hazırlanan Atv'nin iddialı dizisi A.B.İ. daha başlamadan krizlerle gündeme geldi. OGM Pictures imzalı yapım heyecanla beklenirken dizide ayrılıklar yaşandı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünü paylaşacağı projede görüntü yönetmeni Burak Kanbir'in diziyi bıraktığı öğrenildi.

Burak Kanbir sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda; '1 Aralık itibari ile görüntü yönetmeni olarak çalıştığı A.B.İ tv dizisi projesi ile herhangi bir ilişkim kalmamıştır' ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz günlerde dizinin senaristi Melih Özyılmaz'da projeden ayrıldığını duyurmuştu.

A.B.İ DİZİSİ KONUSU:

Dizide ailesinin karanlık geçmişinden kaçarken bambaşka bir hayata adım atan Doğan’ın, yıllar sonra yüzleşmek zorunda kaldığı sırlarla dolu hikâyesi anlatılıyor.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu cerrah Doğan Hancıoğlu’nu, Afra Saraçoğlu avukat Çağla Öncü’yü canlandırıyor.

