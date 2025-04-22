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Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun pozlarıyla sosyal medyayı salladı

Bir Gece Masalı dizisinde Canfeza karakteriyle ekranlara damgasını vuran Su Burcu Yazgı Coşkun son pozlarıyla hayranlarını mest etti.

Bir Gece Masalı’nın Canfeza’sı Su Burcu Yazgı Coşkun pozlarıyla sosyal medyayı salladı
Kubra Akalın

Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız ile aşk yaşadığı iddialarıyla gündeme gelen Su Burcu Yazgı Coşkun sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor.

Karadayı, Aşk Yeniden, Bizim Hikaye, Kırmızı Oda, Bir Gece Masalı gibi birçok yapımda rol oynayan genç oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun, 15 Nisan'da 20 yaşına basmış ve pozlarıyla beğeni toplamıştı.

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Şimdilerde Bir Gece Masalı adlı dizide Burak Deniz ile başrolleri paylaşan Su Burcu Yazgı Coşkun selfielerini paylaştı.

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Su Burcu Yazgı Coşkun'un pozları fanları tarafından büyük beğeni aldı.

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Güzel oyuncuya fanlarından "Çok doğalsın", "Hep böyle kal çok güzelsin", "Sana bayılıyorum" yorumları geldi.

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Anahtar Kelimeler:
Su Burcu Yazgı Coşkun yaşı
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