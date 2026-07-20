Bircan Bali'den annelik yorumu: "Bu dünyadaki en büyük orgazm..."

Son olarak Zuhal Topal ile girdiği polemikle gündeme gelen Bircan Bali Armağan Çağlayan'ın konuğu oldu. Dönem dönem yaptığı yorumlar ve gündeme getirdiği iddialarla dikkat çeken Bali Çağlayan'a samimi açıklamalarda bulundu.

Bircan Bali'nin en dikkat çeken yorumu ise annelik üzerine sözleri oldu. Bircan Bali konuşmasında "Bu dünyadaki en büyük orgazm anne olmak. En büyük zevk üstüne yok. Rabbim öyle bir trafik, öyle bir evren veriyor ki sana diyor ki yani bu kadınlar için bahşedilmiş bir duygu" dedi.

Bircan Bali devamında ise "Olmayanlar için çok dua ettim. Anne olduktan sonra anne hiç olamayacak arkadaşlarım için kaç kere ağlamışımdır? Bu duygudan mahrum kalıyor olmalarından çok muzdaribim" ifadelerini kullandı.

Bircan Bali, 26 Ağustos 2020 tarihinde anne olmuştu. Bircan Bali'nin kızını adı ise Saygı Karen...