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Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray, Mario Lemina ile yeni sözleşme konusunda mutlu sona çok yaklaştı. Sarı-kırmızılı yönetim, Gabonlu orta saha oyuncusuyla yapılan görüşmelerde önemli mesafe katetti.

Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi
Burak Kavuncu

Galatasaray'da iç transfer çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Mario Lemina ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağlarken, taraflar arasında kalan son detayların da kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Galatasaray da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi 1

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Lemina ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın. Yapılan son görüşmelerde taraflar arasındaki pürüzlerin büyük bölümünün giderildiği ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği öğrenildi.

KAMPA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Galatasaray da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi 2

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer sürecini Avusturya kampı öncesinde tamamlamayı hedefliyor. Planlamaya göre Mario Lemina'nın resmi işlemlerin ardından Avusturya'da takımın kamp kadrosuna katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray Mario Lemina
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