Galatasaray'da Lemina transferinde sona doğru! İmza an meselesi

Galatasaray'da iç transfer çalışmalarında önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-kırmızılı yönetim, Mario Lemina ile yürüttüğü sözleşme görüşmelerinde büyük ölçüde anlaşma sağlarken, taraflar arasında kalan son detayların da kısa süre içinde çözüme kavuşması bekleniyor.

PÜRÜZLER GİDERİLDİ

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Lemina ile 1 yılı opsiyonlu 2 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya çok yakın. Yapılan son görüşmelerde taraflar arasındaki pürüzlerin büyük bölümünün giderildiği ve resmi imzaların kısa süre içerisinde atılabileceği öğrenildi.

KAMPA YETİŞMESİ BEKLENİYOR

Sarı-kırmızılı yönetim, transfer sürecini Avusturya kampı öncesinde tamamlamayı hedefliyor. Planlamaya göre Mario Lemina'nın resmi işlemlerin ardından Avusturya'da takımın kamp kadrosuna katılarak yeni sezon hazırlıklarına başlaması bekleniyor.