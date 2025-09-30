'Botoks, dolgu yok" dedi! Hazal Filiz Küçükköse'nin estetiksiz hali gündeme geldi

Kara Sevda dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran güzel oyuncu Hazal Filiz Küçükköse, geçtiğimiz günlerde estetik iddialarıyla yeniden gündeme geldi.

Gazete Magazin muhabirleri tarafından bir davette görüntülenen Hazal Filiz Küçükköse, 'Estetikleri soralım? Var mı sizde estetik?' sorusuna yanıt verdi.

"Sence var mı? Bilmiyorum" diyerek cevap veren Hazal Filiz Küçükköse, "Bence yok. Botoks yok, dolgu, yok, hiçbiri yok, bunlara estetik zaten diyemem. Şu an hiçbiri yok yani" açıklamasında bulundu.

Ancak bu açıklama sosyal medyada bir kısım insanı tatmin etmedi. Hazal Filiz Küçükköse'nin eski fotoğrafları görenleri şaşkına çevirdi.

Güzel oyuncuya sosyal medyada pek çok yorum geldi. Görenler, "Yani yaşla değişmiş ama biraz da botoks", "Bakışlarını da değiştiren estetikçisine saygılar", "Hiç inanmadım" dedi.