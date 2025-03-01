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Bu akşam hangi diziler var? 1 Mart 2025 Cumartesi yayın akışı rehberi

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
01.03.2025 14:47
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Bu akşam hangi diziler, yarışmalar ve filmlerin olduğu merak ediliyor. 1 Mart 2025 Cumartesi akşamı, ulusal kanallarda yine birbirinden farklı dizi ve programlar yayınlanacak. Biz de sizler için Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışı rehberini derledik...

Bu akşam hangi diziler var? 1 Mart 2025 Cumartesi yayın akışı rehberi

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Cumartesi akşamı iftardan sonra evinde televizyon keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. İşte 1 Mart 2025 Cumartesi güncel yayın akışı bilgisi....

BU AKŞAM HANGİ DİZİLER VAR?

Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.

Now Tv'de saat 20:00'da Prestij Meselesi filmi ekrana gelecek.

Kanal D'de ise bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.

Star Tv'de ise saat 20:00'da Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.

1 MART 2025 GÜNCEL YAYIN AKIŞI REHBERİ:

DİZİ 1

ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Bir Gece Masalı

13:00 Kardelenler

15:00 Başka Bir Gün

17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar

19:20 atv Ana Haber

20:00 Can Borcu

00:20 Bir Gece Masalı

03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur

SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti

10:00 Cumartesi Sürprizi

13:00 Siyah Kalp

15:30 Sandık Kokusu

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür Show

23:45 Deha

02:00 Kızılcık Şerbeti

04:15 Siyah Kalp

NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Memet Özer İle Mutfakta

12:30 Kamera Arkası

13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...

16:00 Kızıl Goncalar

19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Prestij Meselesi

22:45 Hudutsuz Sevda

01:45 Her Yerde Sen

04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri

KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can

08:30 Konuştukça

09:45 Magazin D Cumartesi

13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı

13:45 İnci Taneleri

16:00 Arka Sokaklar

18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 Piyasa

22:45 Piyasa

02:00 Çatı Katı Aşk

03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti

STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Sahipsizler

11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler

12:00 Ayrıcalıklı Rotalar

12:45 Kral Kaybederse

15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:00 Sahipsizler

19:00 Star Haber

20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

22:30 Kral Kaybederse

00:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş

02:30 Güzel Köylü

04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi

06:14 Kiralık Aşk

TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım

08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm

09:00 Oynat Bakalım

10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm

13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm

16:30 Survivor Panorama / Canlı

20:00 O Ses Türkiye

00:15 Survivor Ekstra

01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

03:30 Gazete Magazin

TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif

07:05 Yedi Numara

08:10 1 Gün Kala

09:10 Bir Zamanlar İstanbul

12:05 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:15 Ana Haber

20.00 Gönül Dağı

23:55 Vefa Sultan

03:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

04:40 Sahur Bereketi

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