Bu akşam hangi diziler var? 1 Mart 2025 Cumartesi yayın akışı rehberi

Bugün televizyonda hangi dizilerin olacağı tüm Tv takipçilerinin gündeminde. Cumartesi akşamı iftardan sonra evinde televizyon keyfi yapmak isteyenler Atv, Kanal D, Show Tv, Star Tv, Tv8 yayın akışlarını araştırmaya başladılar bile. İşte 1 Mart 2025 Cumartesi güncel yayın akışı bilgisi....
Bu akşam saat 20:00'da Atv'de Can Borcu dizisi ekranda olacak.
Now Tv'de saat 20:00'da Prestij Meselesi filmi ekrana gelecek.
Kanal D'de ise bu akşam saat 20:00'da yeni dizi Piyasa ekrana gelecek.
Star Tv'de ise saat 20:00'da Kocan Kadar Konuş: Diriliş filmi izleyicisinin karşısına çıkacak.
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Zembilli
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Bir Gece Masalı
13:00 Kardelenler
15:00 Başka Bir Gün
17:30 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar
19:20 atv Ana Haber
20:00 Can Borcu
00:20 Bir Gece Masalı
03:45 Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile Sahur
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kızılcık Şerbeti
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Siyah Kalp
15:30 Sandık Kokusu
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 Deha
02:00 Kızılcık Şerbeti
04:15 Siyah Kalp
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Memet Özer İle Mutfakta
12:30 Kamera Arkası
13:00 Leyla: Hayat...Aşk...Adalet...
16:00 Kızıl Goncalar
19:00 Ozan Gündoğdu İle Now Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Prestij Meselesi
22:45 Hudutsuz Sevda
01:45 Her Yerde Sen
04:00 Fatih Savaş ile Sahur Sohbetleri
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 İkizler Memo - Can
08:30 Konuştukça
09:45 Magazin D Cumartesi
13:00 Arda'nın Ramazan Mutfağı
13:45 İnci Taneleri
16:00 Arka Sokaklar
18:30 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Piyasa
22:45 Piyasa
02:00 Çatı Katı Aşk
03:45 M.Fatih Çıtlak ile Sahur Vakti
STAR TV YAYIN AKIŞI
09:00 Sahipsizler
11:00 Özlem Mekik ile Lezzetli Tarifler
12:00 Ayrıcalıklı Rotalar
12:45 Kral Kaybederse
15:30 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:00 Sahipsizler
19:00 Star Haber
20:00 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
22:30 Kral Kaybederse
00:45 Kocan Kadar Konuş: Diriliş
02:30 Güzel Köylü
04:15 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi
06:14 Kiralık Aşk
TV8 YAYIN AKIŞI
07:45 Süper 1 Takım
08:00 Türkiye'nin Doktorları / Yeni Bölüm
09:00 Oynat Bakalım
10:00 Gazete Magazin / Yeni Bölüm
13:00 Ben Eşimi Bilmez Miyim / Yeni Bölüm
16:30 Survivor Panorama / Canlı
20:00 O Ses Türkiye
00:15 Survivor Ekstra
01:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
03:30 Gazete Magazin
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:10 Kur'an-I Kerim Hatm-İ Şerif
07:05 Yedi Numara
08:10 1 Gün Kala
09:10 Bir Zamanlar İstanbul
12:05 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi
15:45 Ömür Akkor ile Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:15 Ana Haber
20.00 Gönül Dağı
23:55 Vefa Sultan
03:05 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
04:40 Sahur Bereketi
Okuyucu Yorumları 0 yorum