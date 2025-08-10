Bu akşam hangi diziler var? 10 Ağustos Pazar 2025 televizyondaki diziler

Televizyon izleyicileri, 10 Ağustos 2025 Pazar akşamını dopdolu dizilerle geçirmeye hazırlanıyor. Show TV, Kanal D ve ATV başta olmak üzere birçok kanal, yerli yapımları ve sevilen programlarıyla izleyicilerin karşısına çıkıyor. Pazar akşamı hangi dizilerin yayınlanacağını ve saatlerini sizler için derledik.

TRT1

19:00 - 20:00

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:50

Hobit 3: Beş Ordunun Savaşı

The Hobbit üçlemesinin son filminde, Bilbo Baggins ve Cüceler, Smaug’un saldırısından sonra yurtlarına kavuşurlar ancak bu zafer yeni tehditleri beraberinde getirir. Thorin, hazine uğruna değişirken Bilbo, zor bir karar vermek zorunda kalır. Bu sırada Sauron’un orduları yaklaşır ve Elfler, Cüceler ve İnsanlar ya birleşip savaşacak ya da yok olacaklardır. Büyük savaş yaklaşırken Bilbo, hem arkadaşlarını hem de kendi hayatını korumak için mücadele eder.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15

Kuralsız Sokaklar

Farklı coğrafyaları izleyiciyle tanıştıran Kuralsız Sokaklar'ın ilk durağı, Haiti Sınırı Dominik Cumhuriyeti İkinci durağı Bangladeş'te seyirciyi etkileyecek hikâyeler ekrana gelecek. Kuralsız sokakların son durağı ise; Kolombiya olacak.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30

Sen Benim Her Şeyimsin

Küçük yaşta öksüz kalan Sedat, babasının ona öğrettiği en önemli dersi, 'Korkunun gözünün içine bakmadığın sürece onu yenemezsin' mottosunu beynine kazır. Çıralı’da yenemediği korkuları ve babasından hatıra hayat tavsiyesi ile günübirlik ilişkiler ve işlerle hayatını geçirir. Ancak bir gün bu sakin hayatı bir anda değişiverir. Günü birlik ilişkilerinden biri olan Pınar, Sedat'ın kucağına bir bebek bırakıp aynı hızla ortadan kaybolur. İstanbul'a gelip Birol sayesinde iş bulan Sedat'ın hayatı artık kızının etrafında dönmektedir. Baba-kızın masal gibi geçen eğlenceli hayatları, annenin tekrar ortaya çıkmasıyla bir kez daha karışır.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Kapıcılar Kralı

Kapıcı Seyit, her biri birbirinden farklı, tuhaf ve zorlukları olan tüm daire sakinlerini parmağında oynatmaktadır. Aynı zamanda mahalledeki üç apartmanı ailesiyle birlikte idare eder. Ancak kılıbık yönetici istifa edip yerine sert ve acımasız albay gelince kârlı ve rahat günleri sona erer. Adeta askeri bir disiplin uygulayan albay, Seyit ve ailesini oldukça zorlar. Ancak kurnazlığı ve işini kitaba uydurma becerisi sayesinde Seyit yine ayakta kalmayı başarır. Büyük şehirde gözünü açmaya ve sistemin nimetlerinden payını kapmaya çalışır.

21:45 - 23:45

Güler Misin Ağlar Mısın?

Zengin bir iş adamı olan Cemal Bey, daha fazla para kazanmak amacıyla inşaatlarında çalışan Rasim Usta’nın kirada oturduğu evini yıkmaya karar verir. Kendi otelinde çalışan Metin’i o araziye kuracağı mini golf sahasına müdür yapacaktır. Bu habere çok sevinen Metin, artık evlilik için hazır olduğuna inanarak Rasim Usta’dan, kızıyla evlenmek için onay alır. Ancak evin yıkılacağı haberiyle mutlulukları gölgelenir. Metin’in sevinci yarım kalmıştır. Açıkta kalan aile, başlarını sokacak bir yer bulamaz. Kasabayı terk etmeye karar verdikleri anda Zeki ile Metin’in aklına gelen çılgın fikirle şanslarını bir kez daha denemeye karar verirler.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Çok Güzel Hareketler 2

Çok Güzel Hareketler 2, BKM Mutfak'ın ikinci kuşağından oluşan kadrosu ve Yılmaz Erdoğan'ın yönetimindeki atölyeden çıkan skeçleriyle ekrana geliyor.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.