Bu akşam hangi diziler var? 22 Haziran Pazar 2025 televizyondaki diziler

22 Haziran 2025 Pazar günü televizyonda hangi diziler var? Televizyon izleyicileri, haftanın son gününde ekranlarda hangi yapımların yer aldığını merak ediyor. Özellikle yaz sezonuna girilmişken, kanallar hem yeni bölümler hem de tekrar yayınlarla izleyiciyi ekran başına toplamaya devam ediyor.

TRT1

19:00 - 21:15

Juventus - Wydad

Juventus ile Wydad, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

21:15 - 22:00

Kupa Saati

FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda oynanan ve oynanacak karşılaşmalar değerlendiriliyor.

22:00 - 00:15

Real Madrid - Pachua

Real Madrid ile Pachua, FIFA Kulüpler Kupası 2025 grup maçında karşı karşıya geliyor.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 21:30

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar ilk bölümünde Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin arka sokaklarına, çetelerden izin almadan girilemeyen mahallelerine giriyor.

21:30 - 23:15

Kuralsız Sokaklar

Kuralsız Sokaklar ilk bölümünde Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Sao Paulo şehrinin arka sokaklarına, çetelerden izin almadan girilemeyen mahallelerine giriyor.

NOW

19:00 - 20:00

NOW Ana Haber Hafta Sonu

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 00:15

Leyla: Hayat, Aşk, Adalet...

Nur, Vedat'ı ölümden kurtarmasına rağmen olağan şüpheli olmaktan kurtulamaz. Vedat Köroğlu ise kendisini öldürmeye çalışan kişinin bulunması için çocuklarına 24 saat süre verir. Öte yandan Köroğlu Yalısı'nda Vedat'ın yetmişinci yaş günü kutlanacaktır. Dilara, babası için sürpriz bir doğum günü düşünürken kardeşleri Suat ve Ahsen bu fikre karşı çıkar. Nur bir yandan doğum günü partisini baltalamaya çalışırken, diğer yandan Leyla'nın baskılarıyla başa çıkmak zorundadır.

SHOW TV

20:00 - 21:45

Avanak Abdi

Abdi, duvarlara film ya da şarkıcı afişleri yapıştırarak hayatını kazanan saf bir delikanlıdır. Bir gün afişini gördüğü şarkıcı Nevin Şenses'e aşık olur. Ancak bilmediği bir şey vardır... Mafya babası Barut Osman da Nevin'e aşıktır. Abdi, aşkı için Barut Osman'a kafa tutar. Şansı ve zekası yardımıyla Barut Osman'ı yenmeyi başarır.

21:45 - 23:45

Petrol Kralları

Kendi hallerinde yaşayan iki fakir genç, mahalleden iki kıza aşıktır. Fakat paraları olmadığı için bir türlü sevdikleri kızlarla evlenemezler. Kızlardan birinin babası da ölünce sıkıntıları dayanılmaz bir hal alır ve babadan kalma evi satışa çıkarırlar. Fakat evi tam satacakları sırada bahçeden fışkıran petrol, aşık çiftlerin hayatlarını bir anda değiştirir. Bu arada da petrolle zenginleşen Zeki ve Metin, mahallede yaşayan ve herkesi sömüren karaborsacı ve tefeci Hasan’a karşı mahallenin de umudu olacaklardır.

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor, gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:30

Patron Mutlu Son İstiyor

Yapımcı İsfendiyar, senaristlik yapan Sinan'ı romantik komedi filmi senaryosu yazması için Kapadokya'ya gönderir. Burada bir butik otele yerleşen Sinan zor durumdadır. Çünkü ne yazacağı konusunda hiçbir fikri yoktur. Üstelik düşünmek için yeterli zamana sahip değildir. Patronu, işini bir an önce bitirmesi için ona baskı yapmaktadır. Sinan, butik otelin sahibi olan İzzet Bey'in kızı Eylül'le tanışır ve ondan çok etkilenir. Hatta ondan ilham alarak yazacağı senaryoyu onun üzerine kurmaya karar verir. Ancak bir sorun vardır: Eylül, ünlü bir oyuncu olan Faruk'la nişanlıdır. Faruk ile Sinan birbirlerini uzun zamandır tanımaktadırlar ve bu tanışıklık pek de hoş anılarla dolu değildir. Çünkü Sinan, zamanında yakın arkadaş olduğu Faruk'un sevgilisini çalmıştır; bu yüzden de Faruk, Sinan'ı düşman ilan etmiştir.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20

Kim Milyoner Olmak İster?

Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15

MasterChef Türkiye

Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.