Bu akşam hangi diziler var? 28 Nisan Pazartesi 2025 televizyondaki diziler

Hafta başında televizyon karşısında keyifli vakit geçirmek isteyen izleyiciler, “Bu akşam hangi diziler var?” sorusunun yanıtını araştırıyor. 28 Nisan 2025 Pazartesi günü, ulusal kanallar birbirinden iddialı yapımlarla izleyiciyi ekran başına davet ediyor. Kimisi yeni bölümüyle heyecanı artırırken, kimisi tekrar bölümleriyle takipçilerine nostalji yaşatıyor.

ATV, Kanal D, Star TV, FOX, TRT 1 ve Show TV gibi kanallarda yayınlanacak diziler ve saatleri haberimizin devamında...

TRT1

19:00 - 19:55

Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

19:55 - 20:00

İddiaların Aksine

Her gün farklı mecralarda birçok haberle karşılaşıyoruz. Peki bu haberler ne kadar doğru? Haberlerin doğru mu yoksa çarpıtma mı olduğunu nasıl anlayabiliriz?

20:00 - 00:15

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi

Sultan Selahaddin'le Börü'nün oyunu devam etmektedir. Börü, Balian'ın güvenini kazanmıştır. Sultan Selahaddin kararlıdır. Balian'la aralarındaki hesap, İbelin'in fethiyle kapanacaktır. Öte yandan Balian, Yudas'ın acısının hiçbir zaman geçmeyeceğini bilmektedir. Maria'nın temennisi ise, Balian'ın telafisi mümkün olmayan hatalar yapmaması yönündedir. Ancak Selahaddin, hız kesmeksizin, İbelin'e doğru net adımlarla yaklaşmaktadır. Balian'ın savunmaya yönelik güçlü planları, Selahaddin'in ise saldırı için zekice tasarlanmış stratejisi vardır.

KANAL D

19:00 - 20:00

Kanal D Ana Haber

Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Ana Haber, Deniz Bayramoğlu’nun sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 00:15

Uzak Şehir

Nare'nin arafta kalması herkesin kendiyle iç hesaplaşma yaşamasına neden olur. Hayata tekrar tutunabilmesi için Fidan'ın yardımına ihtiyacı olan Nare'ye o el uzatılmayacaktır. Cihan'la Alya Nare'nin yaşaması için gereken her çözümü bulsalar da hayat onlara kötü bir sürpriz hazırlar. Tüm Albora halkı Nare için seferber olurken onun yaşama bağlamak için kendini feda eden kişi çok da uzaklardan gelmez. Bu kişi ne yazık ki Nare'yle Şahin'in tekrar bir araya gelip gelemeyeceğini de belirleyen kişi olacaktır. Alya'nın annesine geçmişte gönderdiği fotoğraftan şüphelenip bu durumu sorgulaması Fikriye'yi iyice köşeye sıkıştırır. Fikriye artık Halis'le aralarındaki hesabı kapatmak için karşısına geçtiğinde bu konuşmaya şahit olan kişi ikisi için de beklenmedik olur.

NOW

19:00 - 20:00

Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber

En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber'de ekrana geliyor.

20:00 - 00:00

Kızıl Goncalar

Zeynep'in okumaya gidişi kesinleşirken Cüneyd de kendi yolculuğuna karar vermiştir. Ancak Meryem, buruk bir vedayla ayrılmalarına mani olmak adına onları İstanbul'un kalbinde geçen bir yolculuğa sürükler. Aynı zamanda Mürşide sıfatıyla Fanilere yeni bir yol çizen Meryem, yalnızca herkesin alın teriyle geçinmesini istemekle kalmaz, en önem verdiği peygamber sünnetini de Faniliğin şartı haline getirir.

SHOW TV

20:00 - 23:45

Güldür Güldür Show

Günlük hayatta yaşanan olaylara farklı bir bakış açısı ile yaklaşan Güldür Güldür Show'da, kahkaha tufanına hazır olun!

STAR TV

19:00 - 20:00

Star Haber

Türkiye'den ve dünyadan önemli gelişmeler, Star Haber'de ekrana taşınıyor. Deneyimli spiker Nazlı Çelik'in sunduğu Star Haber'de gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:15

Suikastçı

14 yaşındayken ailesini trajik bir trafik kazasında kaybeden Mitch'in hayatını trajediler bırakmaz. 23 yaşında kız arkadaşı Katrina'ya evlenme teklifi ettiği gün, bir grup terörist bulundukları yere silahlı saldırıda bulunur ve Katrina hayatını kaybeder. Yaşadığı bu talihsiz olaydan sonra intikam yemini eden Mitch, CIA Genel Müdür Yardımcısı Irene Kennedy tarafından işe alınır. Kennedy, Mitch'nin eğitilmesi için Soğuk Savaş gazisi Stan Hurley'i görevlendirir. Birlikte sivil ve askeri hedeflere yönelik gerçekleştirilen saldırıları araştırmaya başlarlar. Yaptıkları araştırmalarla, bir ajanın Orta Doğu'da 3. Dünya Savaşı'nı başlatmak istediğini keşfeden ikili, kendilerini tehlikeli bir mücadelenin içinde bulurlar.

ATV

19:00 - 20:00

ATV Ana Haber

Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 21:50

Önemsiz Biri

Bir gece, banliyödeki evine iki hırsız girdiğinde Hutch, ciddi bir şiddeti önlemek umuduyla kendisini veya ailesini savunmayı reddeder. Oğlu Blake’i hayal kırıklığına uğratır, karısı Becca ise kendisinden uzaklaşır. Olayın sonuçları Hutch’ın uzun zamandır bastırdığı öfkesini tetikler, uyuyan içgüdülerini harekete geçirir ve onu karanlık sırları ve ölümcül yeteneklerini ortaya çıkaran acımasız bir yola sürükler. Hutch’ın yumruk, silah ve lastik seslerinin arasında ailesini tehlikeli rakibinden kurtarması ve bir daha asla önemsiz biriymiş gibi hafife alınmayacağından emin olması gerekmektedir.

21:50 - 00:50

Can Borcu

Handan ve Mehmet'in ilişkisi en saf haliyle sürmektedir. Çocuklarına yakalanmaktan son anda kurtulduklarını düşünürler; ancak Rüzgar, onları görmüştür. Bu defa sessizce hareket eden Rüzgar'ın niyeti açıktır: onları ayırmak... Üstelik bu ilişkiye karşı çıkanlara Doğa da katılır. Aralarındaki gerilim, çocuklar arasında büyük bir kavgaya yol açar. Handan ve Mehmet'i yeniden zorlu bir sınav beklemektedir. Doğa, Defne ve Rüzgar arasındaki gerilim giderek büyür ve sonunda herkesi içine çeken bir krize dönüşür. Ateş'in de dahil olmasıyla ortalık karışır. Kaosun sonunda ise Doğa, herkesi şoke eden bir hamle yapar.

TV8

20:00 - 00:15

Survivor 2025

Yarışmada bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu hangi takım kazanacak? Dokunulmazlık oyunundan sonra ada konseyinde buluşacak olan yarışmacılar kimlerin adını söyleyecek?