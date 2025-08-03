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Bu akşam hangi diziler var? 3 Ağustos Pazar 2025 televizyondaki diziler
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Bu akşam hangi diziler var? 3 Ağustos Pazar 2025 televizyondaki diziler

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
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Televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyor. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik.

3 Ağustos 2025 pazar akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

19:00 - 20:00
Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler, gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 22:55
Hobit 2: Smaug'un Çorak Toprakları
Hobbit üçlemesinin ikinci filmi olan Hobbit: Smaug’un Çorak Toprakları, Bilbo Baggins ve 12 cücenin Thorin Meşekalkan önderliğinde Yalnız Dağ’a doğru süren macerasını anlatır. Gandalf’tan ayrıldıktan sonra dev örümcekler ve orman elfleriyle karşılaşan ekip, Azog’un liderliğindeki Orkların da tehdidi altındadır. Ama onları bekleyen en büyük tehlike, altınların üzerinde yatan korkunç ejderha Smaug’dur. Peter Jackson’ın yönettiği film, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel efektleriyle dikkat çeker.

KANAL D

19:00 - 20:00
Kanal D Ana Haber
Gündemin nabzının tutulduğu ve son dakika gelişmelerinin ekrana aktarıldığı Kanal D Haber Haftasonu, Merve Dinçkol'un sunumuyla ekrana geliyor.

20:00 - 22:15
Kuralsız Sokaklar
Kuralsız Sokaklar bu hafta kamerasını ilk olarak Erbil'e çevirecek. Tonlarca paranın döndüğü Erbil pazarında ilginç anlar kayda geçecek. Yolculuk, sınır komşumuzdaki röportajlar ve yerel lezzetlerin tadımıyla devam edecek. İkinci durak Rusya'da, Petersburg'un lüks ve eğlenceli gece hayatına tanıklık edilecek. Bölümün son rotası Bolivya'da ise ülkenin yönetimsel başkenti La Paz sokaklarını keşfe çıkan Mert Öztürk, ulaşımın teleferiklerle yapıldığı, yüksekte kurulmuş şehirde yerel pazarı dolaşacak.

NOW

19:00 - 20:00
NOW Ana Haber Hafta Sonu
En çarpıcı görüntüler, Türkiye ve dünyadan en sıcak gelişmeler NOW Ana Haber bülteninde...

20:00 - 22:30
Anamız Var 2
Sibel’in annesi Semra Hanım’ın vefatı üzerinden 6 ay geçmiştir. Artık Sibel ile Oğuz’un evlenmesine bir mani yoktur. Ülfet bu duruma çok sevinir. Fakat Firdevs hiç sevinmez. Firdevs, Ülfet’in istediği kızı almasına mani olacak yollar arar. Zira önceki yaptıklarından ötürü mahallede yandaşı pek kalmamıştır. Firdevs, Sibel’in babası emlakçı Kamil’in evlenme isteğini duyar ve planını ince ince işleyerek Sibel ve Oğuz’dan önce Kamil ile evlenir. Kamil’in evliliği mahallede ve civar ilçelerde şok etkisi yaratır. Sibel babasının yaptıklarına anlama veremez. Kamil yalnız ölmek istemem bahanesine sığınır. Sibel’in şoku kolay kolay geçmez. Mecburen kabullenir, çünkü şu dünyada bir tek babası kalmıştır. Babasının kalbini kırmak istemez. Zira Kamil tansiyon hastasıdır, üzüntüye, sinire strese gelemez.

SHOW TV

STAR TV

ATV

19:00 - 20:00
ATV Ana Haber
Gün içinde yaşanan gelişmeler ve gündemde yer alan konular izleyicilere aktarılıyor. Siyasetten ekonomiye, kültürden sanata Türkiye ve dünya gündemine ilişkin önemli gelişmeler canlı bağlantılarla ekrana geliyor. Program konuklarıyla gündemdeki olayların analizi yapılıyor.

20:00 - 00:20
Kim Milyoner Olmak İster?
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster?, Oktay Kaynarca'nın sunumuyla ekrana geliyor. Programa Türkiye'nin farklı yerlerinden ya da farklı ülkelerden başvuru yapıp, mülakatla seçilen yarışmacılar katılıyor. Yine moral desteği için yarışmacıların yakınları da stüdyoda yerlerini alıyorlar. Toplamda on üç soruyu yanıtlamak için yarışmacılara joker hakları sunuluyor. Ayrıca iki baraj hakkı da veriliyor. Baraj sorularına doğru yanıt verildiğinde o ana kadar kazanılan ödül, her durumda yarışmacının oluyor. On üç soru doğru yanıtlanırsa kazanılacak ödül 5 milyon TL...

TV8

20:00 - 00:15
MasterChef Türkiye
Kıran kırana bir mücadelenin yaşandığı MasterChef Türkiye'de şef adayları şampiyonluk kupasını kazanmak için tezgah başına geçiyor. Uzun maratonun sonunda yalnızca bir kişi Türkiye'nin yeni MasterChef'i olma gururunu yaşayacak ve büyük ödülün de sahibi olacak.

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