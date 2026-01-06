Bu akşam hangi diziler var? 6 Ocak Salı 2026 televizyondaki diziler

6 Ocak 2026 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...
TRT1
- 19:00 - 19:55 Ana Haber
- 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine
KANAL D
- 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
- 20:00 - 21:45 Gol Kralı
STAR TV
- 19:00 - 20:00 Star Haber
- 20:00 - 22:30 Bayi Toplantısı
ATV
- 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
- 19:45 - 20:30 Finale Doğru
- 20:30 - 22:50 Fenerbahçe - Samsunspor
