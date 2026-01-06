MAGAZİN

Bu akşam hangi diziler var? 6 Ocak Salı 2026 televizyondaki diziler

Bu akşam hangi diziler var? 6 Ocak 2026 salı akşamı televizyon izleyicileri, bu akşam ekranlara gelecek dizi ve programları merak ediyorlar. Ailece keyifli vakit geçirmek isteyenler için kanalların yayın akışları araştırılıyor. Biz de sizler için kanalların güncel yayın akışı bilgilerini derledik..

Öznur Yaslı İkier

6 Ocak 2026 salı akşamı, televizyon kanalları izleyicilere dolu dolu bir program sunuyor. Her gün değişen yayın akışları merak konusu olurken, saat saat hangi yapımın ekrana geleceği araştırılıyor. İşte tüm detaylar...

TRT1

  • 19:00 - 19:55 Ana Haber
  • 19:55 - 20:00 İddiaların Aksine

KANAL D

  • 19:00 - 20:00 Kanal D Ana Haber
  • 20:00 - 21:45 Gol Kralı

STAR TV

  • 19:00 - 20:00 Star Haber
  • 20:00 - 22:30 Bayi Toplantısı

ATV

  • 19:00 - 19:45 ATV Ana Haber
  • 19:45 - 20:30 Finale Doğru
  • 20:30 - 22:50 Fenerbahçe - Samsunspor
