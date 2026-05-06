Bülent Serttaş 3 ayda 18 kilo verdi! Tarzını değiştirdi

Bülent Serttaş son dönemde verdiği kilolarla dikkat çekiyor. 3 ayda 18 kilo veren Serttaş zayıflama yöntemini de açık açık anlattı.

Bülent Serttaş son dönemde popüler olan zayıflama iğnelerine başvurduğunu açıkladı. Serttaş, nasıl zayıfladığını anlatırken iğneye karşı mesafeli biri olduğunun özellikle altını çizerek şunları söyledi:

"Zayıflama iğnesiyle... Ben iğneye karşıydım aslında. Bugüne kadar doğru dürüst iğne yaptırmadım. Hastalansam bile iğne yaptırmaya, antibiyotik kullanmaya karşı biriyim. Doğal yollarla tedavi etmeye çalışırım kedimi. Ama zayıflama iğnesiyle ilgili araştırmalar yaptım ve kullanmaya karar verdim."

Ünlü şarkıcı aynı zamanda her gün 1 saat yürüyüş yaptığını da açıkladı.

Bülent Serttaş’ın değişimi sadece kilo vermekle sınırlı kalmadı. Yenilediği giyim tarzı ve fit görünümüyle dikkat çeken sanatçı, hayranlarından tam not aldı. Kısa sürede yaşadığı bu dönüşüm, “adeta 20 yaş gençleşti” yorumlarını da beraberinde getirdi.