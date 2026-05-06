Met Gala'nın en cesurlarından: Irina Shayk peş peşe paylaştı

Met Gala 2026’da tema her zamanki gibi zorlayıcıydı, ancak bu yıl bazı ünlüler aynı noktada buluştu: cesur ve iddialı seçimler. Katılımcılardan, tasarımcıların insan bedenini bir tuval olarak nasıl kullandığını keşfetmeleri istendi ve bazı yıldızlar bunu oldukça cüretkâr yorumladı.

Irina Shayk, Gigi Hadid, Kylie Jenner ve Cara Delevingne gibi isimler, “Fashion is Art” (Moda Sanattır) temasını neredeyse çıplaklığa varan görünümlerle yorumladı.

40 yaşındaki Irina Shayk, özel tasarım Alexander Wang imzalı görünümüyle dikkat çekti. Kostüm takılarından oluşan sütyeni ve belirgin karın kaslarıyla merdivenlerde boy gösterdi.

Güzel model sosyal medyada da pozlarını peş peşe paylaştı. İddialı görünümüyle beğeni toplayan Shayk'a eleştiriler de vardı.

Bu iddialı görünümler herkes tarafından beğenilmedi. Sosyal medyada bazı kullanıcılar kıyafetleri “ucuz” ve “sıradan” bulduklarını dile getirdi.