Burcu Biricik’in kızı Luna'nın son haline yorum yağdı

0% Faizli Fırsat!
Faiz Oranı
%0
Vade
3 Ay
Toplam Tutar
100.000 TL
‘Camdaki Kız’ dizisinde 'Nalan' karakterine hayat veren oyuncu Burcu Biricik, Emre Yetkin ile 2016 yılında evlenmişti. İlk bebekleri Luna'yı kucaklarına alan çift özel hayatlarını gözlerden uzak yaşıyor.
Bir süredir ekrandan uzak olan Burcu Biricik kızı Luna ile vakit geçiriyor. Burcu Biricik’in zaman zaman sosyal medyada paylaştığı karelerle büyüdüğü görülen minik Luna, son haliyle gündem oldu.
Özellikle annesine olan benzerliğiyle dikkat çeken Luna için sosyal medyada “aynı annesi”, “tıpkı Burcu’nun minik hali” yorumları yapıldı.
Öte yandan Burcu Biricik annelik üzerine konuşurken söylediği şu sözlerle dikkat çekmişti:
"Annelik öncesi Burcu'ya el sallıyorum, geri gelir inşallah. Çocuğunuz olunca her şey değişiyor. Emre ile eskisi kadar kavga etmiyoruz, daha sakin kaldığımız bir dönem yaşıyoruz. Sürekli kızımızla ilgileniyoruz."
Okuyucu Yorumları 0 yorum