Burcu Özberk'li Anne Yarısı'nın fragmanına yorum yağdı! "Bu dizi tutar"

NOW'ın merakla beklenen yeni dizisi Anne Yarısı sezonun iddialı dizileri arasında. Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ın başrolde olduğu Anne Yarısı'ndan fragman da geldi.

Uzun süredir ekranda olmayan Burcu Özberk'in başrolde olduğu dizinin fragmanı sosyal medyada da konuşuldu. Dizinin fragmanına "Çok iyi", "Tutmaması imkansız" "Net tutar bu dizi", "Burcu ne güzel oynuyor", "Of bu dizi tutmalı" yorumları yağdı.

ANNE YARISI KONUSU

Sekiz yıl önce yaşanan büyük bir kaybın ardından yolları aynı çocuğun etrafında kesişen Ali ve Zeynep’in duygu yüklü hikayesini ekrana taşıyacak “Anne Yarısı”; geçmişin sırları, velayet mücadelesi ve büyük fedakarlıklarla örülü hikayesiyle izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor.



ANNE YARISI OYUNCULARI

Başrollerini Cihangir Ceyhan, Burcu Özberk ve Esra Dermancıoğlu’nun paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Selen Uçer, Fatih Gühan, Cansu Fırıncı, Mert Denizmen, Merve Şen, Dilşah Demir, İlayda Çevik, Ömer Nadir Civelek, Deniz Gürkan, Berkay Akdemir, Yeliz Korkmaz, Abdurrahman Yunusoğlu, Ürüncan Keskin, Melisa Duru Ünal, Umut Kaplıca ve Murat Balcı yer alıyor.