Uzak Şehir 3. sezon ilk tanıtım izle! 'Burası Mardin değil, burası Budapeşte'

Kanal D ekranlarında başladığı ilk günden beri hikayesiyle seyircileri ekran başına kitleyen Uzak Şehir, 3. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrolünü paylaştığı fenomen dizinin ilk tanıtımı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem oldu.

UZAK ŞEHİR 3. SEZON İLK TANITIM İZLE!

Heyecanla beklenen Uzak Şehir'in yeni sezon tanıtımına; 'fragman efsane', 'çok özledik', 'beklediğime değdi', 'şükür kavuşturana' gibi yorumlar yapıldı.

Fragmanla birlikte Uzak Şehir'in yayın tartihi de belli oldu. Fenomen dizi 14 Eylül pazartesi akşamı ekrana gelecek.

YENİ SEZONDA NELER OLACAK?



Dizinin ilk tanıtımına Cihan ile Alya'nın karşılaşması damga vuruyor. Tanıtımda Budapeşte'de Alya'nın karşısına çıkan Cihan, Deniz'i korumak için onu Mardin'e götürmek istediğini söylüyor. Alya ise Cihan'ın bu kararına sert bir şekilde karşı çıkıyor.

İkilinin arasındaki gerilim, yaşanan silahlı çatışmayla birlikte bambaşka bir boyuta taşınıyor.



Çatışmanın ardından Cihan, Deniz'i de yanına alarak Mardin'e dönüyor. Yayınlanan ilk tanıtım, yeni sezonda izleyiciyi yüksek tempolu ve aksiyon dolu bir hikâyenin beklediğinin sinyallerini veriyor.