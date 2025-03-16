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Burcu Özberk sonunda bir projeyi beğendi! Yakışıklı oyuncu ile partner olacak

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
16.03.2025 08:07
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Son olarak 'Ruhun Duymaz' dizisiyle seyirci karşına çıkan oyuncu Burcu Özberk, dizinin final yapmasının ardından uzun bir tatile çıkmıştı. Gelen projeleri değerlendirse de istediği gibi bir teklif bulamayan Özberk sonunda o dizi ile anlaştı.

Burcu Özberk sonunda bir projeyi beğendi! Yakışıklı oyuncu ile partner olacak

Güneş'in Kızları dizisiyle yıldızı parlayan Burcu Özberk son dizisi reytinglerde istenen başarıyı alamayınca final yapmıştı. Ruhun Duymaz dizisi final yapınca tatile çıkan Özberk uzun süredir ekranlarda değil.

Güzel oyuncu bir süredir ekranlarda olmasa da sosyal medya paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla adından söz ettirmeyi başarıyor.

"İş arıyorum, beni heyecanlandıran bir şey yok. Karar veremedim. Kural değil de içime sinen iş arıyorum, oynarken keyif alacağım bir şey istiyorum" diyen Özberk sonunda aradığını buldu.

URAZ KAYGILAROĞLU PARTNERİ

Uraz Kaygılaroğlu ile partner olacak olan Burcu Özberk, Gain platformunun yeni iddialı yerli içeriklerinden biri olan Karanlık Oda dizisiyle anlaştı.

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Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Karanlık Oda dizisi, Ceylan Yapım imzalı bir yapım olarak ekranlara gelecek. Ali Doğançay’ın senaryosunu yazdığı dizi, Aytaç Çiçek yönetmenliğinde 8 bölüm olarak izleyiciyle buluşacak.

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POLİS SARE ROLÜNE HAYAT VERECEK

Burcu Özberk nisan sonunda sete çıkması planlanan dizide polis Sare’yi, Uraz Kaygılaroğlu ise fotoğrafçı Atlas’a hayat verecek.

Karanlık Oda” dizisinde olaylar Atlas’ın başucunda gizemli bir negatif fotoğraf rulosu bulmasıyla başlayacak.

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Burcu Özberk
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