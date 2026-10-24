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Büşra Develi festivale damga vurdu! Derin dekoltesi olay oldu

Son olarak Eşref Rüya dizisinde hayat verdiği 'Çiğdem Serim' karakteriyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Develi Mısır’da dokuzuncu kez düzenlenen El Gouna Film Festivali’nin kapanış töreninde boy gösterdi. Develi, iddialı tarzıyla geceye damga vurdu.

Büşra Develi festivale damga vurdu! Derin dekoltesi olay oldu
Öznur Yaslı İkier

"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve son olarak "Eşref Rüya" dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Develi, Mısır’da dokuzuncu kez gerçekleştirilen El Gouna Film Festivali’nin kapanış törenine ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, özel gece için derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken siyah, uzun ve dar kesim bir elbise tercih etti.

Büşra Develi festivale damga vurdu! Derin dekoltesi olay oldu 1

Vücudunu saran tasarımıyla silüetini ön plana çıkaran elbise, sırt ve omuz hattındaki açıklıklarıyla da iddialı bir görünüm sundu. Minimal aksesuarlarla tamamladığı kombiniyle oyuncu, kırmızı halıda zarif ve cesur bir duruş sergiledi.

Büşra Develi festivale damga vurdu! Derin dekoltesi olay oldu 2

TAM NOT ALDI

Büşra Develi iddialı seçimiyle takipçilerinden tam not aldı. Develi için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'başka bir güzellik', 'aura kadın' gibi yorumlar yapıldı.

Büşra Develi festivale damga vurdu! Derin dekoltesi olay oldu 3

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Büşra Develi
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