Büşra Develi festivale damga vurdu! Derin dekoltesi olay oldu

"Fi", "Tatlı Küçük Yalancılar" gibi projelerle tanınan ve son olarak "Eşref Rüya" dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Büşra Develi, Mısır’da dokuzuncu kez gerçekleştirilen El Gouna Film Festivali’nin kapanış törenine ortaya çıktı.

Ünlü oyuncu, özel gece için derin göğüs dekoltesiyle dikkat çeken siyah, uzun ve dar kesim bir elbise tercih etti.

Vücudunu saran tasarımıyla silüetini ön plana çıkaran elbise, sırt ve omuz hattındaki açıklıklarıyla da iddialı bir görünüm sundu. Minimal aksesuarlarla tamamladığı kombiniyle oyuncu, kırmızı halıda zarif ve cesur bir duruş sergiledi.

TAM NOT ALDI

Büşra Develi iddialı seçimiyle takipçilerinden tam not aldı. Develi için sosyal medyada; 'harika görünüyor', 'başka bir güzellik', 'aura kadın' gibi yorumlar yapıldı.