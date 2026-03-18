Çağlar Ertuğrul'dan partner açıklaması! Yaş farkı olay olmuştu

Yeni dizisi “Çirkin” ile ekranlara dönen Çağlar Ertuğrul, partneri Derya Pınar Ak ile arasındaki yaş farkı hakkında konuştu. İkili arasındaki 16 yaş farkı sosyal medyada tartışma yaratırken, Ertuğrul’dan dikkat çeken bir açıklama geldi.

SOSYAL MEDYADA TARTIŞMA YARATTI

Yerli dizilerde başrol oyuncuları arasındaki yaş farkı uzun süredir eleştiri konusu olurken, “Çirkin” dizisindeki partner seçimi de gündem oldu. Sosyal medyada birçok kullanıcı, erkek oyuncuların kendilerinden daha genç kadın oyuncularla eşleşmesine tepki gösterdi.

“REŞİTSE PROBLEM VAR MI?”

Konuyla ilgili açıklama yapan Çağlar Ertuğrul ise eleştirilere net bir yanıt verdi. Ünlü oyuncu, “Yaş farkı diyoruz ama bireyler reşitse problem var mı?” ifadelerini kullandı.

Ertuğrul’un sözleri kısa sürede sosyal medyada yeniden tartışma başlattı.