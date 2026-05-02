Kıskanmak finali ne zaman? Halef'in kadrosundan bomba isim

Reytinglerde istenen sıralamayı bulamayan Kıskanmak dizisi 19 Mayıs’ta 33. bölümüyle son kez seyirciyle buluşacak.
Ay Yapım’ın güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizisinin son sahnesi pazar günü çekilecek. Ekip çekimleri tamamladıktan sonra beraber pasta kesip veda partisi düzenleyecek.
Dizinin veda bölümüne son olarak “Halef” dizisinde Döndü rolünü oynayan Cennet Topçu konuk olacak.
Topçu “Kıskanmak” dizisinin finaline Bedia rolüyle renk katacak ve Mediha Paşazade’nin (Ayda Aksel) kardeşi olarak seyirci karşısına çıkacak.
