Can Bonomo üniversite öğrencilerine destek verdi! ''Düşman bellendik...''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından yurdun birçok yerinde eylemler ve protestolar başladı.

Birçok üniversitede öğrenciler sokaklarda yürüyüşler düzenliyor. Öğrenciler zaman zaman polis müdahalalerine de maruz kalıyor. Öğrencilerle polislerin karşı karşıya kaldığı görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

O görüntülere ünlü şarkıcı Can Bonomo'da kayıtsız kalamadı. Bonomo; ''Üniversite öğrencilerinin yerlerde süründüğü videolar canımı çok acıtıyor. Üç yaşında bir çocuk babası olarak oğlumun geleceğini riske atmadan özgür düşüncemi paylaşmak hususunda yaşadığım çekinceler canımı çok acıtıyor. Vatanıma karşı olan sorumluluğumla aileme karşı olan sorumluluğumu karşı karşıya koyan bu düzen canımı çok acıtıyor.

''DERHAL SONA ERMESİNİ DİLİYORUM''

Bunca acıyı, bunca sıkışmışlığı hak edecek ne yaptık ki biz? Farklı şeyler arzuladığımız, farklı hayaller kurduğumuz için mi düşman bellendik? Ülkemi çok seviyorum. Bu nefret, hırs ve ötekileşme ikliminin derhal sona ermesini diliyorum.'' ifadelerini kullandı.