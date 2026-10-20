Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti'ne girmesiyle çıkması bir oldu! Sebebi ortaya çıktı

Show TV ekranlarında yayınlanan ve Gold Film imzası taşıyan “Kızılcık Şerbeti”, beşinci sezonunda da izleyicilerin ilgisini çekmeyi sürdürüyor. Her bölümüyle gündem olmayı başaran yapım, reyting sonuçlarında da adından söz ettiriyor.

Fenomen dizide yeni bir dönem başlamış ve projenin başarılı yazarları Melis Civelek ve Zeynep Gür görevlerini Ozan Yurdakul, Meryem Gür, Burcu Över ve Caner Güler'e devretmişti.

Peş peşe ayrılıkların yaşandığı dizide kriz bitmedi. Projeye Billur karakteriyle dahil olan Cansu Taşkın, fragmanda göründüğü gün diziden çıkarıldığını söyleyerek tepki gösterdi.

'EKMEĞİMLE OYNANDI'

Taşkın 'Ekmeğimle oynandı, Allah'a havale ediyorum' diyerek sitem etmişti. Gold Film, Cansu Taşkın'ın Kızılcık Şerbeti kadrosundan çıkarılması hakkında açıklama yaptı.

AÇIKLAMA GELDİ

Gold Film'e göre Billur'un hikâyesi, senarist değişikliğinin ardından 143. bölümle birlikte sona erdi.