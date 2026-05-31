Cara Delevingne açık konuştu! Cinsel yönelim açıklaması

Cara Delevingne, kız arkadaşı Minke ile ilişkisi hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu. Ünlü model cinsel yönelimine dair söylediği sözlerle dikkat çekti.

Cara Delevingne, cinsel yönelimiyle ilgili yaptığı açıklamayla gündem oldu. 33 yaşındaki İngiliz model ve oyuncu, kız arkadaşı Minke ile bir aile kurmak istediğini söyledi.

Variety’ye verdiği röportajda dört yıldır birlikte olduğu Minke hakkında konuşan Cara Delevingne, kendini artık başka biriyle birlikte hayal edemediğini ve cinsel kimliğinden çok gurur duyduğunu açıkladı.

Ünlü isim, “Etiketlerden hep nefret ettim ama hayatımın geri kalanını başka biriyle geçireceğimi düşünmüyorum. Bu kadınla bir aile kurmak istiyorum, bu yüzden evet, gururlu bir lezbiyenim” dedi.

Daha önce Ashley Benson, St. Vincent ve Michelle Rodriguez gibi ünlü isimlerle ilişkiler yaşayan Cara Delevingne, kız arkadaşı Minke ile Hampshire’daki Bedales yatılı okulunda öğrenciyken tanıştıklarını anlattı. Çiftin ilişkisi ise 2022 yılında bir Alanis Morissette konserinde yeniden bir araya gelmelerinin ardından başladı.

Cara Delevingne ayrıca Minke’nin ayık kalma sürecinde kendisine büyük destek verdiğini söyledi.

Aşk hayatı ve ilişkiler hakkında da konuşan Cara Delevingne, artık ciddi bir ilişki içinde olduğunu söylerken, geçmişte baskın karakter olmayı sevdiğini ancak artık sevgiyi kabul etmeye daha hazır hissettiğini belirtti.

