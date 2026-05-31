Ozan Güven sessizliğini bozdu: Benim için çok çok ağırdı...

Deniz Bulutsuz'a şiddet uyguladığı için ceza alan ve cezası onanan oyuncu Ozan Güven, Kadıköy'de gittiği mekanda kadınların tepkisiyle karşılaştı. Mekanda uzun süre sözlü müdahaleye maruz kalan Güven bir süre sonra mekanı terk etti.

Gündem olan Ozan Güven sessizliğini bozdu ve "Öncelikle şunu söylemeliyim: Hakkımda düşünen, eleştiren, kızan ya da tepki duyan insanların duygusunu hiçbir zaman hafife almadım" diyerek bir açıklama yaptı.

Ozan Güven'in açıklaması şöyle:

"Malum akşam yaşanan hadise benim için çok çok ağırdı. Bir insanın kamusal alanda hedef gösterilmesi, aşağılanması, yargılanması ve oradan çıkarılmaya çalışılması, her hali ile sinir ve had aşımıdır. 6 yıldır hakkımda çok şey söylendi. Çok şey yazıldı, çok şey haksızca tekrarlandı.

Ben, hukuki sürece saygımdan sustum ama çoğu zaman aynı dizayn edilmiş ifadelerle, aynı ezber cümlelerle, aynı peşin hükümlerin içinde hedef haline getiriliyorum. Ama sessizlik, insanın onurunun yok sayılması anlamına gelmemeli.

"ELEŞTİRİ BAŞKA ŞEY LİNÇ BAŞKA ŞEY"

Kimseden beni sorunsuz sevmesini ya da desteklemesini beklemiyorum. Sadece şunu söylüyorum: Eleştiri başka şeydir, linç başka şeydir. Tepki başka şeydir, insanı yok saymak başka şeydir. Ben de bir insanım! O mekanda beni en çok yaralayan şey, o tepkinin içinde sağduyunun, mesafenin ve insani ölçünün kaybolmuş olması ve provoke edilmeye çalışılmasıydı.

Bu sözleri öfkeyle değil, sağduyu çağrısıyla söylüyorum. Bu durum artık benim için kabul edilebilir değil. Umarım eleştirirken de, kızarken de, tepki gösterirken de insan kalmayı unutmayız. Olayın yaşandığı mekan ve muhataplarını önce adalete sonrasında da Allah’a havale ediyorum.

Arayan soran yazan herkese teşekkür ederim. Böyle bir meseleyle sizleri yorduğum için hepinizden özür diliyorum memleketimin güzel insanları."