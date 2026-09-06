Cem Yılmaz kalp krizi sonrası kararını verdi: Cafer Dönüyor filmi geliyor

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonrası anjiyoya alınmıştı. Tedavisinin ardından sağlık durumu iyiye giden ünlü komedyen taburcu edilmişti.

Evinde dinlenen Cem Yılmaz sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Son olarak kalp krizi sonrası aldığı kararı paylaşan komedyen şu açıklamayı yaptı:

"Her sanatçının bir dönüm noktası bir kırılma anı vardır! Gecen hafta yaşadığım ölümcül kalp krizi bana bunu düşündürdü ve mizahın o soğuk gücünü yansıtacağım “Cafer Dönüyor” filmi ile tüm tuşlara basacağım… Gora vs bunlar yapılır asıl gördüğüm ihtiyaç ve trend üzerine “Cafer Dönüyor” diyorum."



SİGARAYI BIRAKTI

Öte yandan Yılmaz, sigarayı bıraktığını ve kilo verdiğini söylemişti. Komedyen "Evet, sigarayı bıraktım, kiloyu verdim... İstediğiniz her şeyi yaptım. Sıra toplumda bakalım. Toplum da benim dileklerimi yerine getirecek mi? Evet toplum söz sende. Allah'a şükür sağlığım iyi. Tekrar emeği, dileği ile destek olan her sevenime teşekkür ederim... Beni yine kurtardınız. 1 haftadır kalbine damarına baktırmayan kaldıysa baktırsın... Damar çok önemli" demişti.