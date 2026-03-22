Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar Teşkilat'a geliyor

Çemberimde Gül Oya dizisinde Şarkıcı Canan rolüyle tanınan Gocagül Sunar gelin teklifler arasında o diziyi kabul etti.

Burak Arlıer’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı Teşkilat dizisine Goncagül Sunar konuk olacak.

“SULTAN” ROLÜNE HAYAT VERECEK

Goncagül Sunar 175. Bölümde dahil olacağı dizide “Sultan” rolüne hayat verecek ve İranlı ordu yöneten bir derin devlet temsilcisine hayat verecek.

Goncagül Sunar yıllar içinde Ahh İstanbul, Asmalı Konak, Yol Arkadaşım, Muhteşem Yüzyıl, Umutsuz Ev Kadınları, Üç Kuruş, Mükemmel Eşleşme gibi dizilerde de rol aldı.