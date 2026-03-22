MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar Teşkilat'a geliyor

Bir zamanlara damga vuran Çemberimde Gül Oya dizisinde Canan rolünü canlandıran Goncagül Sunar, Teşkilat dizisine konuk oluyor.

Çemberimde Gül Oya'nın Canan'ı Goncagül Sunar Teşkilat'a geliyor

Çemberimde Gül Oya dizisinde Şarkıcı Canan rolüyle tanınan Gocagül Sunar gelin teklifler arasında o diziyi kabul etti.

Burak Arlıer’in yönettiği, Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı Teşkilat dizisine Goncagül Sunar konuk olacak.

“SULTAN” ROLÜNE HAYAT VERECEK

Goncagül Sunar 175. Bölümde dahil olacağı dizide “Sultan” rolüne hayat verecek ve İranlı ordu yöneten bir derin devlet temsilcisine hayat verecek.

Çemberimde Gül Oya nın Canan ı Goncagül Sunar Teşkilat a geliyor 1

Goncagül Sunar yıllar içinde Ahh İstanbul, Asmalı Konak, Yol Arkadaşım, Muhteşem Yüzyıl, Umutsuz Ev Kadınları, Üç Kuruş, Mükemmel Eşleşme gibi dizilerde de rol aldı.

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Goncagül Sunar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.