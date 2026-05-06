MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Coşkun Sabah Kadir İnanır’ın son halini paylaştı

Yeşilçam’ın usta ismi Kadir İnanır bir süredir sağlık sorunları yaşıyor. Gözlerden uzak olan Kadir İnanır'ı Coşkun Sabah ziyaret etti.

Coşkun Sabah Kadir İnanır’ın son halini paylaştı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Coşkun Sabah Kadir İnanır’ın son halini paylaştı 1

Gözlerden uzak olan ve zaman zaman yakın dostlarının ziyaretlerini kabul eden Kadir İnanır'ı Coşkun Sabah ziyaret etti.

“KADİR İNANIR'I ÇOK İYİ GÖRDÜM”

Coşkun Sabah, paylaşımına "Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle" notunu düştü.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mahsun Kırmızıgül, Kubat ve Funda Arar aynı hafta Günay Restaurant sahnesindeMahsun Kırmızıgül, Kubat ve Funda Arar aynı hafta Günay Restaurant sahnesinde
Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı! Defne Samyeli'nin kıyafetinin önüne tepki yağdı!

Anahtar Kelimeler:
Kadir İnanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

"Makas açıldı" dedi, oy oranını açıkladı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Bakan Gürlek duyurdu: Dün gece bir cinayet daha aydınlatıldı

Galatasaray'da gönderilecek isimler belli! Sözleşmesi bile değişmiş

Galatasaray'da gönderilecek isimler belli! Sözleşmesi bile değişmiş

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

Ünlü spor spikerinin yayında giydiği kıyafetler 'uygunsuz' bulundu

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

'Elinizdekine sahip çıkın': İslam Memiş'ten 'cuma gününe hazırlanın' mesajı

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

Akaryakıta zam! Bu gece tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.