Coşkun Sabah Kadir İnanır’ın son halini paylaştı

Yeşilçam'ın efsane isimlerinden 76 yaşındaki Kadir İnanır, geçtiğimiz Mart ayında inme sebebiyle hastaneye kaldırılmıştı. Tedavisi iyiye giden İnanır, 4 ay süren yoğun bakım sürecinin ardından önce normal odaya alınıp, ardından taburcu edilmişti.

Geçtiğimiz temmuz ayında akciğerinde oluşan enfeksiyon nedeniyle bu kez başka bir hastanede tedavi altına alındı. Yaklaşık 1 yıldır fizik tedavi süreci devam eden Kadir İnanır'ın son hali ortaya çıktı.

Gözlerden uzak olan ve zaman zaman yakın dostlarının ziyaretlerini kabul eden Kadir İnanır'ı Coşkun Sabah ziyaret etti.

“KADİR İNANIR'I ÇOK İYİ GÖRDÜM”

Coşkun Sabah, paylaşımına "Dün doktor Erkan Kaya ile birlikte Türkiye'ye mâl olmuş, ülkenin değeri olmuş, çok önemli şahsiyeti Kadir İnanır'ı ziyaret ettim. Çok mutlu oldu. Gözlerinin içi güldü ve onu çok iyi gördüğümü söyleyebilirim, acil şifalar dileklerimle" notunu düştü.