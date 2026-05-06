Mahsun Kırmızıgül, Kubat ve Funda Arar aynı hafta Günay Restaurant sahnesinde

İstanbul eğlence hayatının gözde adreslerinden Günay Restaurant, 8 ve 9 Mayıs gecelerinde Türk müziğinin sevilen isimlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Mahsun Kırmızıgül, Kubat ve Funda Arar’ın sahne alacağı özel gecelerde müzikseverler unutulmaz performanslarla buluşacak.

Enes Çırtlık

İstanbul gece hayatının önemli mekanlarından Günay Restaurant, Mayıs ayının ikinci haftasında yıldız isimleri sahnesinde ağırlayacak. 8 Mayıs akşamı sahne alacak olan Mahsun Kırmızıgül, güçlü sesi ve yıllardır hafızalara kazınan eserleriyle misafirlere unutulmaz bir gece yaşatacak. Sanatçının “Dinle”, “İçim Yanar”, “Sarı Sarı” ve “Belalım” gibi milyonların eşlik ettiği hit parçaları, Günay’ın büyüleyici atmosferinde müzikseverlerle buluşacak. Duygusal şarkıları ve sahnedeki enerjisiyle Mahsun Kırmızıgül’ün performansının geceye damga vurması bekleniyor.

Müzik şöleni 9 Mayıs gecesi de hız kesmeden devam edecek. Türk halk müziğinin güçlü yorumcularından Kubat, kendine özgü tarzıyla sahnede olacak. Sanatçının “Kara Ağaç”, “Yas”, “Al Ömrümü” ve “Yar Yarası” gibi sevilen eserleri gece boyunca dinleyicilere eşlik edecek. Anadolu ezgilerini modern yorumuyla harmanlayan Kubat’ın performansının, izleyenlere unutulmaz anlar yaşatması bekleniyor.

Gecenin ilerleyen saatlerinde ise sahneyi Funda Arar devralacak. Romantik şarkıları ve etkileyici yorumuyla geniş bir hayran kitlesine sahip olan sanatçı; “Yediverenim”, “Ömrüme Yetiş”, “Arapsaçı” ve “Yak Gel” gibi hit parçalarını seslendirecek. Güçlü sahne performansı ve duygusal repertuvarıyla Funda Arar’ın da geceye damga vuracağı ifade ediliyor.

Seçkin atmosferi, üst düzey eğlence anlayışı ve yıldız isimleriyle dikkat çeken Günay Restaurant, bu hafta da İstanbul’un en çok konuşulan gecelerine ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Rezervasyonlara yoğun ilgi olduğu öğrenildi.

