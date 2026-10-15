Cemre Baysel ve Emirhan Topçu aşk mı yaşıyor?

Güller ve Günahlar dizisinde Zeynep karakterini oynayan genç oyuncu Cemre Baysel, aşk hayatıyla gündemde yer almaya devam ediyor.

Son olarak yarış pilotu Cem Bölükbaşı ile sevgili olan Baysel'in bu ilişkisi uzun sürmemişti. Yarış pilotu Cem Bölükbaşı’ndan ayrılan oyuncu sadece “Bitti” diyerek konuyu kapatmıştı.

Güzel oyuncunun adı şimdi de ünlü futbolcu ile anılıyor. Baysel'in bir dönem Derya Pınar Ak ile birlikte olan Beşiktaşlı futbolcu Emirhan Topçu ile beraber olduğu iddia edildi.



Emirhan Topçu'nun annesinin iddialar sürerken oyuncuyu takibe alması da gözlerden kaçmadı.

Sosyal medya platformu X'te yayılan iddialar 14 Ekim günü konuşuldu. X'te yayılan iddialar sonra taraflardan henüz bir açıklama gelmedi.