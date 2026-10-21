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Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmamıştı! Faruk Turgut'un Ece İrtem açıklaması tepki çekti

Kızılcık Şerbeti'nde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem, haziran ayında hayata gözlerini yumdu. 35 yaşındaki genç oyuncunun cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmamıştı. Dizinin yapımcısı Faruk Turgut cenazeye neden katılmadığını açıkladı.

Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmamıştı! Faruk Turgut'un Ece İrtem açıklaması tepki çekti
Öznur Yaslı İkier

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem’in ani ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncunun cenaze törenine dizinin ekibinden hiçbir ismin katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Cenazesine Kızılcık Şerbeti nden kimse katılmamıştı! Faruk Turgut un Ece İrtem açıklaması tepki çekti 1

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, katıldığı bir YouTube programında Ece İrtem hakkında açıklamalarda bulundu. İrtem'in sette çok disiplinli olduğunu belirten Turgut, şunları söyledi:

Cenazesine Kızılcık Şerbeti nden kimse katılmamıştı! Faruk Turgut un Ece İrtem açıklaması tepki çekti 2

Cenazeye dizi ekibinden kimsenin katılmamasına sorusuna “Vefa nerede var ki?” diye yanıt veren ünlü yapımcı, “İstanbul’da olsa giderlerdi. Kuşadası’nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” diyerek cenaze töreninin İstanbul dışında düzenlenmesinin katılımı etkilemiş olabileceğini savundu.

Cenazesine Kızılcık Şerbeti nden kimse katılmamıştı! Faruk Turgut un Ece İrtem açıklaması tepki çekti 3

"GİDECEK KADAR HUKUKUM YOKTU"

Faruk Turgut, cenazeye kendisinin katılmama sebebini "Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” sözleriyle açıkladı.
Cenazesine Kızılcık Şerbeti nden kimse katılmamıştı! Faruk Turgut un Ece İrtem açıklaması tepki çekti 4

SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Faruk Turgut'un bu açıklaması kısa sürede tepki çekti. Sosyal medyada; 'Talihsiz bir açıklama olmuş', 'Cenazeye gitmek için çok hukuka gerek yok', 'İtici bir üslubu var', 'Cenazenin mesafesi mi olur?', 'Bu adam keşke konuşmasa' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.

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Show TV Kızılcık Şerbeti Ece İrtem
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