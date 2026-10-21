Cenazesine Kızılcık Şerbeti'nden kimse katılmamıştı! Faruk Turgut'un Ece İrtem açıklaması tepki çekti

Kızılcık Şerbeti dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle tanınan Ece İrtem’in ani ölümü, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı. Ünlü oyuncunun cenaze törenine dizinin ekibinden hiçbir ismin katılmaması ise dikkatlerden kaçmadı.

Kızılcık Şerbeti dizisinin yapımcısı Faruk Turgut, katıldığı bir YouTube programında Ece İrtem hakkında açıklamalarda bulundu. İrtem'in sette çok disiplinli olduğunu belirten Turgut, şunları söyledi:

Cenazeye dizi ekibinden kimsenin katılmamasına sorusuna “Vefa nerede var ki?” diye yanıt veren ünlü yapımcı, “İstanbul’da olsa giderlerdi. Kuşadası’nda olmasından kaynaklı herhalde gidilmedi. Hiçbir şey yapmıyorsan kameralara görünmek için gitmenin bir anlamı yok” diyerek cenaze töreninin İstanbul dışında düzenlenmesinin katılımı etkilemiş olabileceğini savundu.

"GİDECEK KADAR HUKUKUM YOKTU"

Faruk Turgut, cenazeye kendisinin katılmama sebebini "Ben de gitmedim, gidecek kadar bir hukukumun olduğunu düşünmedim” sözleriyle açıkladı.



SÖZLERİ TEPKİ ÇEKTİ

Faruk Turgut'un bu açıklaması kısa sürede tepki çekti. Sosyal medyada; 'Talihsiz bir açıklama olmuş', 'Cenazeye gitmek için çok hukuka gerek yok', 'İtici bir üslubu var', 'Cenazenin mesafesi mi olur?', 'Bu adam keşke konuşmasa' gibi eleştirel yorumlar yapıldı.