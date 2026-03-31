Cennetin Çocukları'nda kadro değişti! İşte Cennetin Çocukları oyuncuları

İsmail Hacıoğlu'nun uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasından sonra Cennetin Çocukları'ndaki rolüne de son verildi. Cennetin Çocukları'nda başrol oyuncuları hızla değişti.

TRT 1’in, yapımcılığını Motto Prodüksiyon’un üstlendiği, yönetmenliğini Soner Caner’in yaptığı ve senaryosunu Ali Kara’nın kaleme aldığı beğeniyle izlenen dizisi Cennetin Çocukları'na yeni başroller geldi.

İsmail Hacıoğlu'nun uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınmasıyla kadrodan çıkarılması sonrası dizi bambaşka bir yöne evrildi. Hem hikaye hem de kadro yenilenince Özgü Kaya yerine de yeni bir isim geldi.

CENNETİN ÇOCUKLARI OYUNCULARI

Cennetin Çocukları dizisinde Burak Serdar Şanal ve Buse Meral partner oldu. Sosyal medyada Kamil rolüne "Çok yakışmış" yorumları yapıldı.

Dizide yeni kadroda şöyle: Burak Serdar Şanal (Kamil), Buse Meral (Zeynep), Yurdaer Okur (Baytar Ahmet), Zafer Algöz (Şeref), Ali Seçkiner Alıcı (Sarı Dayı), Şebnem Doğruer (Cennet), Deniz Hamzaoğlu (Azil), Münire Apaydın (Firdevs), Eda Akalın (Yasemin), Ali Gözüşirin (Adem), Evliya Aykan (Oltacı Bayram), Ecem Çalhan (Sezen), Elif Ongan Tekçe (Kevser), Abdurrahman Yunusoğlu (Lokmacı Hayri), Melis Kızılaslan (Şebnem), Ekim Bölük (Nilüfer).

CENNETİN ÇOCUKLARI KONUSU

İkizini bulma umuduyla çıktığı zorlu yolculuğun ardından, huzur bulma hayaliyle kasabasına dönen Kamil (Burak Serdar Şanal) ile okumaya, öğrenmeye ve araştırmaya tutkuyla bağlı arkeolog Zeynep’in (Buse Meral) yolları Arafköy’de kesişiyor. Yaşadıklarından sonra bambaşka bir adam olarak dönen Kamil ve kendi keşiflerinin peşine düşen Zeynep, bu kasabada yeni bir hikaye yazmaya hazırlanıyor. Arafköy’deki beklenmedik sürprizler ve yeni tehditlerle yüzleşecek olan ikili, hem birbirlerinin hayatına dokunacak hem de kasabadaki tüm dengeleri değiştirecek.

