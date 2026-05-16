Herkes Fenerbahçe derken, Rafael Leao'dan Galatasaray'a şok gönderme

Fenerbahçe'nin rüya transferi gözüyle bakılan Milan'ın yıldızı Rafael Leao, Galatasaraylı Victor Osimhen ve sarı-kırmızılıların gündemindeki Leroy Sane'nin şampiyonluk paylaşımlarını beğenerek sosyal medyayı salladı.

HERKES FENERBAHÇE’Yİ BEKLERKEN RAFAEL LEAO’DAN GALATASARAY’A OLAY GÖNDERME!

Transfer döneminin en çok konuşulan isimlerinin başında gelen ve Fenerbahçe’de başkan adayları Aziz Yıldırım ve Hakan Safi'nin listesinde olduğu iddia edilen Rafael Leao, sosyal medyada ezber bozan bir hamleye imza attı. Portekizli yıldızın Instagram'daki etkileşimi, sarı-lacivertli taraftarlarda şok etkisi yaratırken, Galatasaray camiasında ise büyük heyecan dalgası başlattı.

OSIMHEN VE SANE'NİN ŞAMPİYONLUK KARELERİNE BEĞENİ YAĞMURU

Milan forması giyen dünyaca ünlü yıldız, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki zaferlerinin ardından adeta sarı-kırmızılıların radarına girdi. Rafael Leao; Galatasaray ile tarihi bir sezon geçirip şampiyonluk yaşayan süper golcü Victor Osimhen ile Leroy Sane'nin kutlama paylaşımlarını beğendi.

SOSYAL MEDYA BU HAMLEYLE ÇALKALANIYOR: "ASLAN MI OLUYOR?"

Herkes Leao'nun Fenerbahçe'ye transferi için gün sayarken gelen bu hamle, spor dünyasında "Galatasaray'a olay gönderme" ve transfer çalımı sinyali olarak yorumlandı. Özellikle Victor Osimhen'in şampiyonluk gönderisine attığı beğeni, sarı-kırmızılı taraftarlar tarafından "Leao, Galatasaray'a göz kırpıyor" şeklinde yorumlanarak binlerce etkileşim aldı.