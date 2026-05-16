Yoğun bakımdaki Kadir İnanır'dan haber var! Hastaneden açıklama geldi

Uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden Yeşilçam'ın usta ismi Kadir İnanır hayranlarını korkuttu. Rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan 77 yaşındaki oyuncuya zatürre teşhisi konuldu.

Tedavisi yoğun bakımda devam eden Kadir İnanır'ın sağlık durumuna ilişkin yeni açıklama geldi. Tedavisi süren İnanır'ın son durumuyla ilgili Başhekim Prof. Dr. Hüsnü Görgen, şu açıklamayı yaptı:

“15 Mayıs'ta hastanemize başvuran hastamız Kadir İnanır; yapılan tıbbi değerlendirme sonrası; pnömoniye (zatürre) bağlı gelişen solunum sıkıntısı nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır. Tedavisi, yoğun bakım koşullarında sürdürülmekte ve entübasyon gerektirmeden uygulanan non-invaziv solunum desteği verilmektedir."

“DÜNDEN BU YANA KISMI İYİLEŞME GÖZLENDİ”

Kadir İnanır'ın bir süre daha yoğun bakımda tedavi göreceğini söyleyen Prof. Dr. Görgen, usta oyuncunun genel durumunun yakından izlendiği ve İnanır'ın klinik durumunda dünden bu yana kısmi iyileşme gözlendiğini ifade etti.

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri Tümü 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 100.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL GETİRFİNANS - %2.89 FAİZLİ 650.000 TL Faiz Oranı %2,89 Vade 12 Ay Toplam Tutar 650.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL 0% Faizli Fırsat! Faiz Oranı %0 Vade 3 Ay Toplam Tutar 55.000 TL Detayları gör MÜŞTERİ OL

Öte yandan Kadir İnanır'ı son olarak şarkıcı Coşkun Sabah ziyaret etmişti. Sabah, ziyarette çekilen fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.

2024'TE DE YOĞUN BAKIMA KALDIRILMIŞTI

Kadir İnanır, 24 Mart 2024’te beyin damarına pıhtı atması nedeniyle hastaneye kaldırılmış, aylarca süren yoğun bakım sürecinin ardından taburcu olmuştu. Sanatçının fizik tedavi süreci ise devam ediyor.