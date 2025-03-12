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Çılgın Sedat yarışma sırasında bayıldı! O yorumlara eşi isyan etti

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
12.03.2025 13:47
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Survivor 12 Mart fragmanında Çılgın Sedat'ın bayılma anları merak uyandırdı. Sevenlerini korkutan bu anlara kötü yorumlar da geldi. Çılgın Sedat'ın eşi ise sosyal medyadan isyan etti.

Çılgın Sedat yarışma sırasında bayıldı! O yorumlara eşi isyan etti

Survivor'ın 12 Mart fragmanında, izleyicileri ekran başına kilitleyen korku dolu anlar yaşandı. Zorlu bir oyun sonrası havuza düşen Çılgın Sedat, baygınlık geçirdi. Bu an, hem yarışmacıları hem de izleyenleri büyük bir endişeye sevk etti. Baygınlık geçiren Sedat'a hemen yapım ekibi ve doktorlar müdahale etti.

Ancak, sosyal medya kullanıcılarının bazılarının, Çılgın Sedat’ın bayılmasının "rol yapma" amacı taşıdığına dair yorumlar yapması, şarkıcının eşi Özlem Kapurtu'yu oldukça sinirlendirdi.

Bu yorumlar üzerine sosyal medyada isyan eden Kapurtu, Instagram hesabından şunları yazdı:

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"SİZİN NASIL KALBİNİZ VAR?"

"Vicdan ve merhametini yitirmiş insanlara olsun bu sözüm. Sizin nasıl kalbiniz var? Ailesinin izlediğini bilen bir baba var. Baba hiçbir için ailesine bu anı yaşatmaz. Ne yaşayacağımı bilir. Bizi geçtim hadi ama evlatlarına asla. Yeter yahu adam prim, yarış derdindeymiş ne. Halk oylaması mı var. İşte tam tersi. Neyse o ortada. Bazı şeylerden kaçsa orada istatistik kasar."

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Çılgın Sedat'ın bayılması, hem yarışmacıları hem de izleyicileri derinden korkutmuşken, sağlık durumu hakkında kesin bilgiler yeni bölüm sonrası netlik kazanacak.

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Anahtar Kelimeler:
Çılgın Sedat
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