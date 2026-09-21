Cindy Crawford'ın oğlu Presley Gerber 27 yaşında hayatını kaybetti!

Moda dünyasının en tanınan ailelerinden birini yasa boğan haber gündeme oturdu. Dünyaca ünlü süper model Cindy Crawford ile iş insanı Rande Gerber'in oğlu Presley Gerber, 27 yaşında hayatını kaybetti. Los Angeles Adli Tıp Kurumu, Presley Gerber'in pazar günü bir rehabilitasyon merkezinde yaşamını yitirdiğini doğruladı. Ölüm nedeni ise kamuoyuyla paylaşılmadı.

Ailenin sözcüsü yaptığı açıklamada, "Aile bu son derece zor ve acı dolu dönemde mahremiyet talep ediyor." ifadelerini kullandı.

BAĞIMLILIKLA MÜCADELE EDİYORDU

Presley Gerber, son yıllarda uyuşturucu bağımlılığı, panik atak ve ruh sağlığıyla ilgili yaşadığı sorunları sosyal medya paylaşımlarında sık sık dile getiriyordu. Uzun süredir tedavi gördüğü belirtilen genç model, yaşadığı mücadeleyi takipçileriyle açık bir şekilde paylaşmıştı.

